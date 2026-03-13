México impulsa misión empresarial a Canadá y avanza en agenda T-MEC

La Secretaría de Economía, que comanda Marcelo Ebrard, tiene lista su agenda de lo que será la apertura de la convocatoria para una misión empresarial mexicana a Canadá que se realizará del 7 al 9 de mayo en Vancouver, Montreal y Toronto, con el objetivo de fortalecer los vínculos comerciales, ampliar oportunidades de inversión y promover encuentros directos entre empresas de ambos países.

La iniciativa contempla reuniones sectoriales, encuentros de negocios entre compañías, así como acercamientos con autoridades y organismos empresariales canadienses, con la participación de empresas mexicanas de distintos tamaños interesadas en explorar oportunidades de expansión y colaboración en sectores estratégicos.

La misión empresarial forma parte de la estrategia del Gobierno mexicano para profundizar la relación económica con Canadá, actualmente uno de los principales inversionistas en México, así como para incentivar también la presencia de capital mexicano en ese país. Entre las industrias con mayor interés en participar se encuentran infraestructura y logística industrial, agroindustria tecnificada, manufactura estratégica, salud y farmacéutica, energía y transición industrial, innovación y propiedad intelectual, industrias creativas digitales, financiamiento, facilitación comercial, así como talento y educación técnica.

En paralelo, el Gobierno mexicano mantiene abierta la agenda de diálogo económico con Estados Unidos en el marco de la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En la primera ronda de conversaciones que se llevará a cabo en Washington se abordarán temas relacionados con la reducción de la dependencia de insumos provenientes de Asia, la actualización de reglas de origen y el fortalecimiento de la seguridad en las cadenas de suministro regionales, además de establecer la metodología y el calendario de las siguientes rondas de trabajo entre los tres países.

En materia comercial, autoridades mexicanas también dieron seguimiento al inicio de una investigación por parte del Gobierno estadounidense bajo la Sección 301, procedimiento que busca establecer el sustento jurídico de ciertas medidas arancelarias tras decisiones recientes del sistema judicial de ese país. De acuerdo con la información presentada, la mayor parte del comercio entre México y Estados Unidos continúa realizándose en el marco del T-MEC y sin aranceles, lo que mantiene operativa la estructura principal del intercambio comercial entre ambas economías.

La agenda económica bilateral incluye además esfuerzos para revisar condiciones comerciales en sectores industriales específicos, entre ellos el acero y el aluminio, así como mecanismos para facilitar el comercio y promover mayor integración productiva en América del Norte. En conjunto, estas acciones forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la competitividad regional, ampliar el flujo de inversión y consolidar nuevas oportunidades para empresas mexicanas en mercados clave del continente.

Inversión de Bajaj. Toluca se consolida como un nuevo punto estratégico para la industria de movilidad ligera tras el anuncio de una inversión de 145 millones de dólares para instalar una planta de ensamble de motocicletas con capacidad de producción de hasta 500 mil unidades al año, proyecto que contempla la generación de alrededor de 2 mil 500 empleos directos y cerca de 6 mil indirectos en el Estado de México. La inversión forma parte de la expansión internacional de Bajaj, una de las mayores fabricantes de motocicletas del mundo, cuya matriz es Bajaj Auto, compañía fundada en India en 1945 por el empresario Jamnalal Bajaj y actualmente dirigida por Rajiv Bajaj como director general del grupo. La nueva instalación se integrará al corredor industrial del Valle de Toluca, una zona con conectividad logística estratégica y cercanía con el Aeropuerto Internacional de Toluca y plataformas de comercio exterior, lo que permitirá fortalecer la cadena de valor de la industria motociclista y ampliar la presencia de la marca en el mercado mexicano y latinoamericano. En México, la operación se desarrolla a través de Bajaj Motodrive, empresa vinculada al Grupo Surman, encargado del ensamblaje, distribución y comercialización de la marca. Con esta inversión, el Estado de México, que gobierna Delfina Gómez Álvarez, busca consolidarse como un centro relevante para la producción regional de motocicletas, donde el mercado de vehículos de dos ruedas mantiene una expansión sostenida impulsada por la demanda de movilidad accesible y eficiente en las principales ciudades del país.

Voz en off. Fundación Coppel presentó el podcast “Origen no es destino”, una iniciativa que busca abrir una conversación sobre la movilidad social en México a partir de testimonios y reflexiones de personas provenientes de distintos contextos y niveles de oportunidad. El proyecto plantea que las historias personales pueden convertirse en motores de cambio colectivo cuando se conectan experiencias de quienes crecieron en entornos de desigualdad con las de quienes nacieron en espacios con mayores oportunidades, pero deciden cuestionar sus certezas y comprometerse con causas que trascienden lo individual. A lo largo de su primera temporada, el podcast reunirá voces diversas para mostrar que el origen no define necesariamente el destino, pero sí puede convertirse en una plataforma para transformar realidades, impulsar la corresponsabilidad social y fortalecer la conversación pública sobre movilidad social, un tema que cada vez cobra mayor relevancia en la agenda de desarrollo, inclusión y generación de oportunidades en el país...