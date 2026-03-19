Violencia digital: avances a medias

El acuerdo anunciado por el Gobierno para combatir la violencia digital muestra voluntad, pero deja sin atender el problema de fondo: la facilidad con la que el acoso se ejerce en Internet.

La semana pasada, el Gobierno federal, a través de la Secretaría de las Mujeres, anunció un acuerdo de colaboración entre instituciones públicas y plataformas digitales para prevenir la violencia digital. Se trata de una iniciativa necesaria que apunta en la dirección correcta, aunque su alcance obliga a una lectura cuidadosa.

Entre los aspectos positivos destaca la creación de mecanismos más ágiles para denunciar contenido violento y acelerar su eliminación. Las plataformas se comprometen a mejorar sus herramientas de reporte, colaborar con las autoridades e incorporar inteligencia artificial para detectar contenido dañino. En los hechos, esto podría traducirse en una reducción del tiempo en que el material permanece visible y en un acompañamiento más directo a las víctimas, en un entorno donde la viralidad juega siempre a favor de la agresión.

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Otro punto a favor es el fortalecimiento de los canales de denuncia. Durante años, uno de los principales obstáculos en la atención de la violencia digital ha sido la brecha entre denunciar y obtener una respuesta efectiva. Muchas víctimas desconocen que estas agresiones son delitos y, aun cuando lo saben, no tienen claridad sobre a dónde acudir. El resultado suele ser el silencio, la resignación y la normalización de la violencia.

No obstante, el acuerdo también tiene límites evidentes. Al ser de carácter voluntario, su efectividad depende de la disposición de las empresas, sin consecuencias legales claras para quienes decidan no participar. El caso de X es ilustrativo: pese a ser una de las plataformas con mayor circulación de contenido sexual y un espacio de alto riesgo para la difusión de material no consentido, la empresa no acudió a las reuniones, de acuerdo con información oficial.

Mientras esta realidad persista, la violencia digital seguirá dejando víctimas a su paso y, cualquier estrategia para combatirla, continuará siendo incompleta.

La dimensión del problema es imposible de ignorar. En México, casi 20 millones de personas han sido víctimas de ciberacoso, y más de la mitad son mujeres jóvenes. Detrás de estas cifras hay historias de miedo, desgaste emocional y silencio forzado. Frente a esta realidad, las acciones, que se limitan a retirar contenido, resultan claramente insuficientes si no se enfrentan las causas estructurales del fenómeno. En Internet, el acoso es rápido, sencillo y, sobre todo, anónimo. Perfiles falsos, cuentas desechables y redes de hostigamiento, permiten que las personas agresoras actúen con impunidad, mientras las víctimas cargan con las consecuencias, muchas veces sin acompañamiento ni respuestas contundentes.

Mientras esta realidad persista, la violencia digital seguirá abriendo heridas y cualquier estrategia para combatirla continuará quedándose a medio camino.