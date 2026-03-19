Y ahora, sobre notarios

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Cancún, Quintana Roo.- La corrupción (no de ahora, sino tristemente es una constante histórica) permea en todas las instancias de la actividad pública incluyendo aquellas que dan fe sobre la legalidad y verosimilitud a las actividades privadas como son las notarías públicas.

Existen, afortunadamente, notarios que han formaron parte del Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM) presidido por Ricardo Vargas Navarro, que honran la tarea que les confiere el Estado mexicano. Sin embargo, al quedar la designación de esa labor a la discrecionalidad de los gobernadores es que surgen casos como el que se dice que habría sucedido en la Notaría Pública Número 1 de Torreón.

Vaya, en el sector jurídico y financiero de Torreón el asunto ya no se comenta en voz baja y toma carices preocupantes, algo de lo que probablemente no está al tanto el titular de la misma.

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Quejas por garantías hipotecarias y operaciones patrimoniales que presuntamente no llegaron al Registro Público de la Propiedad. Es decir, que aunque se cubrieron derechos registrales y obligaciones fiscales…, los trámites, simplemente, no se habrían realizado. Cuando se confirman casos de este tipo, el efecto inmediato es que las hipotecas que los bancos creían tener hoy no existen frente a terceros.

Ello se comenta de manera constante en la 89° Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México que encabeza Emilio Romano.

Y es que cuando un fedatario cobra honorarios por dar certeza jurídica sobre la propiedad pero ésta nunca se materializa, lo que genera no es un retraso administrativo, sino una falla grave en una función pública que depende, precisamente, de la confianza en el Estado de derecho.

Mujeres en finanzas. Por cierto, en el marco de la Convención Bancaria de este año, se llevó a cabo la 8.ᵃ reunión del Comité Interinstitucional para la Igualdad de Género en las Entidades Financieras. Este comité cumple cuatro años de trabajo arduo en el que participan ya 23 organismos tanto públicos como privados. La coordinación del grupo es encabezada actualmente por la subsecretaria de Hacienda, Maricarmen Bonilla, quien ha empujado que los cuatro grupos de trabajo se mantengan enfocados y con logros tangibles.

El CIIGEF coordinó la generación de los Lineamientos para la Adopción de Perspectiva de Género en el Sistema Financiero que se desarrollaron en colaboración con el Banco Mundial, y hoy hay dos entidades financieras en un piloto con el IFC para implementarlos. Asimismo, hay una comunidad de prácticas para integrar estos lineamientos que involucra a más de 20 participantes en todos los gremios.

Durante el 2025, se lanzó también como parte del CIIGEF una Red de Mujeres en el Sistema Financiero que actualmente es presidida por Marlene Garayzar, de Amsofipo, y la vicepresidencia la tiene Amafore.

En la red participan ya más de 350 mujeres con puestos gerenciales y superiores en el Sistema Financiero Mexicano, la intención es conectarlas y que quede evidencia de que sí existe una importante participación de mujeres en niveles clave dentro de las organizaciones.

Iberdrola: Fogones sostenibles. Como parte de sus iniciativas sociales, Iberdrola en México, encabezada por Katya Somohano, implementa el programa Fogones de Esperanza en el estado de Puebla, dirigido a comunidades vulnerables donde cocinar con leña sigue siendo común. La tecnología de estas estufas reduce el humo dentro del hogar, mejora la seguridad en la cocina y permite utilizar menos leña.

Esto beneficia la salud de las familias, especialmente de las mujeres, al evitar graves enfermedades respiratorias. Y, a su vez, ayuda a cuidar los recursos naturales con un aprovechamiento más eficaz de la biomasa forestal. El propósito de la iniciativa es que el modelo pueda replicarse al capacitar a las personas para que construyan sus fogones utilizando materiales locales y respetando sus costumbres.

Tome nota: cada estufa ahorra unos 50 kg de leña por semana, lo que contribuye a conservar unos ocho árboles por familia al año.

Batean a Morena su plan de desarrollo chilango. Les fue como en feria a los diputados de Morena cuando hace unos días presentaron las directrices del Plan General de Desarrollo de la capital: durante la asamblea que encabezaron los diputados Xóchitl Bravo, Cecilia Vadillo y Víctor Hugo Romo en el Teatro Ángela Peralta, en Polanco, decenas de vecinos y representantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) de la alcaldía Miguel Hidalgo manifestaron su abierto rechazo tanto al contenido del plan como a los mecanismos de participación en las asambleas.

El descontento fue tal que Copacos de colonias como Lomas Virreyes, Polanco, Irrigación y Lomas Bezares, advirtieron que ha sido el mismo congreso capitalino el que ha permitido cambios al uso de suelo sin que exista un beneficio para los habitantes de esas zonas.

Por lo pronto, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, salió a respaldar la postura de sus vecinos tras advertir que dicho plan se traducirá en más burocracia y vulnera la representación vecinal en el afán morenista de “todo el poder”.

Banorte cumplió normatividad. Desde hace meses, los llamados “expertos” intentan poner en la picota la reputación del Sistema Financiero Mexicano, y recientemente su objetivo es Banorte, acusándole de supuestas omisiones en la apertura de la cuenta para de la asociación civil Humanidad con América Latina.

Ojo. La banca en México no se manda sola. Banorte, de Carlos Hank González, es el segundo jugador más grande del país, cumple rigurosamente el marco regulatorio y no da espacio a descuidos con 126 años de experiencia, Banorte no se salta las trancas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para abrir una cuenta sin el debido check-list. Cumplió con la ley y punto.

Si hay un movimiento inusual, el banco no es juez, es monitor: reporta de inmediato a la autoridad. Se trata, finalmente, de un asunto político que injustamente impacta la reputación de una noble institución financiera.