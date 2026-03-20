Minimulta para Infra y Praxair

La autoridad antimonopolio en México ha sancionado con cerca de 800 millones de pesos a empresas de Grupo Infra y a Praxair por imponer cláusulas de exclusividad en contratos de suministro de oxígeno medicinal a hospitales y clínicas privadas, una práctica que se extendió por más de una década y que limitó la entrada de nuevos competidores en un mercado crítico; sin embargo, más allá del señalamiento público, el caso deja otra vez por parte de una autoridad una lectura contundente en clave de negocios: durante años, estas condiciones contractuales permitieron asegurar ingresos y sostener posiciones dominantes en distintas regiones del país, incluso en el momento de mayor demanda durante la pandemia, por lo que, desde la lógica financiera, la ecuación es difícil de ignorar, ya que los beneficios acumulados contrastan con una sanción que, aunque relevante en términos absolutos, luce acotada, mínima, superflua, frente al jugoso negocio bajo ese esquema.

Lo que se sugiere es que el costo de la multa difícilmente reconfigura los incentivos que hicieron rentable la práctica; para el ecosistema empresarial, el mensaje es claro pero incómodo, el regulador actúa, pero no necesariamente con la fuerza suficiente para alterar de fondo las dinámicas competitivas, manteniendo un entorno complejo para nuevos jugadores que enfrentan no sólo barreras de capital e infraestructura, sino también estrategias contractuales diseñadas para cerrar el paso, mientras que inversionistas observan un mercado donde el riesgo regulatorio existe, pero puede ser administrable dentro del modelo de negocio; el impacto más tangible recae en hospitales y clínicas, que operaron con menor capacidad de negociación, mayores costos potenciales y menos alternativas en un insumo esencial, lo que termina afectando toda la cadena de valor en un sector ya presionado, dejando como conclusión una constante del entorno empresarial mexicano: cuando las sanciones no escalan al nivel de los beneficios obtenidos, dejan de ser un disuasivo real y pasan a integrarse como un costo más de hacer negocios. Así con estas resoluciones se estrena la nueva Cofece, esa que tanto presumieron que iba a terminar son estas prácticas, pero que en el hecho será siendo permisiva y débil.

México Logística. En un panel organizado dentro del Logistics World 2026, con la moderación del director comercial de TRAXION, Enrique Llaca, quedó claro que el país enfrenta una redefinición de fondo. El T-MEC marca el ritmo y empuja una integración productiva más profunda con Estados Unidos. El entorno geopolítico exige control y precisión en cadenas de suministro, pero también abre ventajas para quien actúa con escala y visión regional. En ese terreno, TRAXION gana peso con la integración de Solistica y refuerza su apuesta por servicios completos de comercio exterior. El sector deja atrás la operación básica y entra en una etapa de mayor sofisticación. México avanza con empresas capaces de ofrecer tecnología, cobertura y certidumbre. Esa combinación sostiene su papel como eje exportador confiable.

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Nace North Star. Wings nació en 1965 dentro de un avión North Star DC-4 y rápidamente se convirtió en un referente de hospitalidad en aeropuertos en México, evolucionando de una pequeña cafetería a un modelo operativo eficiente y escalable que acompañó el crecimiento de CMR hasta su consolidación en la Bolsa Mexicana de Valores. A seis décadas, la marca se reinventa con North Star, un concepto que combina diseño, tecnología y una oferta gastronómica actualizada para mejorar la experiencia del viajero bajo un enfoque de rapidez, confort y “peace of mind”, manteniendo su esencia de servicio cálido y consistente que la ha definido desde su origen.

Reconocen a Bimbo. Grupo Bimbo fue reconocido como una de las Empresas Más Éticas del Mundo 2026 por Ethisphere, con lo que suma diez años consecutivos con esta distinción y se mantiene como la única empresa mexicana en lograrlo de forma ininterrumpida durante ese periodo. El reconocimiento se otorga con base en una evaluación que considera programas de ética y cumplimiento, cultura organizacional y prácticas de gobernanza. A lo largo de los años, la compañía ha consolidado una estrategia enfocada en integrar principios de integridad en su operación diaria, fortaleciendo sus estándares internos y su relación con colaboradores, clientes, proveedores e inversionistas, en línea con una visión de largo plazo que prioriza la transparencia, la confianza en la toma de decisiones dentro de sus operaciones globales.

Voz en off. Cuando se habla de inclusión financiera, se suele pensar en pagos digitales, tarjetas de crédito y demás, pero el verdadero reto de digitalizar el ecosistema financiero va mucho más allá de repartir tarjetas. Sobre todo, si se considera que en México la mayoría de los usuarios aún prefieren el efectivo, especialmente para compras pequeñas. Según datos de la ENIF 2024, el 70 por ciento de los adultos en el país cuenta con algún producto financiero, pero el 85 por ciento de las compras menores a 500 pesos se realiza en efectivo. Es aquí donde Spin, la plataforma financiera de FEMSA, juega un papel clave, llevando los servicios digitales a los consumidores mediante la vasta red física de Oxxo, con cerca de 25 mil tiendas. Bajo el liderazgo de Rodrigo García Jacques, Spin no sólo ha integrado soluciones digitales, sino que ha logrado convertirse en un verdadero puente entre los servicios financieros y la vida cotidiana de millones de mexicanos...