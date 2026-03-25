Empresas y gobierno apuestan por consumo nacional con campaña rumbo al Mundial 2026

La Secretaría de Economía, el Consejo Coordinador Empresarial y la Federación Mexicana de Futbol anunciaron el lanzamiento de la campaña “Lo hecho en México siempre gana”, una iniciativa que busca aprovechar el contexto del Mundial 2026 para impulsar el consumo de productos fabricados en el país y fortalecer las cadenas productivas nacionales. El proyecto reúne a 27 empresas de distintos sectores, incluso competidores directos, en un esfuerzo coordinado poco común entre sector público y privado.

El anuncio fue encabezado por Marcelo Ebrard, secretario de Economía; José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol. La campaña se difundirá en televisión, radio, exteriores y medios digitales entre abril y julio, utilizando como eje narrativo el juego de pelota prehispánico que evoluciona hacia el futbol moderno, con el objetivo de vincular identidad cultural con decisiones de consumo.

El despliegue ocurre en una coyuntura estratégica en la que México busca capitalizar el impacto económico del Mundial más allá del turismo, incorporando a la industria, el comercio y los servicios como motores de crecimiento. En este contexto, la participación de figuras como Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, así como de directivos empresariales como Rodrigo Herrera, presidente de Genomma Lab, y Liliana Mejía, directora global de Asuntos Corporativos de Grupo Bimbo, refleja la apuesta por integrar a grandes corporativos y marcas nacionales en una misma plataforma de promoción. Con cerca de cinco mil empresas certificadas con el sello Hecho en México, la iniciativa busca escalar su visibilidad y convertirlo en un factor de preferencia en el mercado interno, en un momento donde el consumo local, la integración de cadenas de valor y la sustitución de importaciones se posicionan como variables clave para sostener el crecimiento económico frente a la volatilidad internacional.

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Reconocimiento Bursátil. Grupo Bolsa Mexicana de Valores reconoció a las casas de bolsa con el desempeño operativo más destacado de 2025 durante la entrega de los premios “Lo Mejor de la Operación”, colocando en el centro a los intermediarios que están concentrando el volumen y marcando el ritmo del mercado bursátil mexicano; Finamex se posicionó como el líder en importe operado al superar 1.5 billones de pesos, consolidando su papel como uno de los principales generadores de liquidez, mientras que Goldman Sachs México Casa de Bolsa destacó como el jugador con mayor expansión al encabezar tanto el crecimiento absoluto como porcentual de sus operaciones, reflejando una estrategia clara para ganar participación en un mercado altamente competido; por su parte, BBVA México logró escalar posiciones hasta integrarse al top ten por monto operado, confirmando el avance de los grandes grupos financieros en la intermediación bursátil; en conjunto, los resultados evidencian no sólo un mayor dinamismo en la operación, sino también una concentración creciente en jugadores con escala, capacidad tecnológica y acceso a clientes institucionales, reforzando el papel de las casas de bolsa como piezas clave para canalizar capital hacia empresas y sostener la actividad del mercado de valores en México.

Negociación T-MEC. Por cierto, México y Estados Unidos han acordado reforzar la cooperación bilateral en materia de observancia penal de derechos de propiedad intelectual en el marco del T-MEC y del seguimiento al Reporte Especial 301, con el objetivo de elevar la efectividad en la persecución de delitos vinculados a piratería y uso indebido de marcas y contenidos protegidos, mediante la creación de un grupo de trabajo binacional encabezado por la Secretaría de Economía y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que integrará a las autoridades encargadas de la aplicación de la ley en ambos países para fortalecer investigaciones, incorporar técnicas más eficaces y mejorar la judicialización de casos, así como el establecimiento de una mesa redonda con titulares de derechos y autoridades competentes que permitirá canalizar denuncias, dar seguimiento a casos y asegurar procesos penales más ágiles, en una estrategia que busca no sólo cumplir compromisos internacionales, sino también generar mayor certidumbre para la inversión, proteger industrias creativas y manufactureras y reducir los impactos económicos derivados de la violación de derechos de propiedad intelectual en la región. El apartado de seguridad en el T-MEC va.

Kohler Polanco. Kohler Co. inauguró su nuevo KOHLER Experience Center en Polanco, Ciudad de México, como parte de su estrategia para transformar la experiencia de compra en un mercado clave, con un espacio diseñado como showroom inmersivo enfocado en arquitectos, diseñadores, desarrolladores y consumidores finales, donde la interacción directa con el producto busca influir desde etapas tempranas en la especificación de proyectos; el centro integra el portafolio completo de marcas del grupo, incluyendo Kohler, Kallista, Kast y Klafs, con soluciones que van desde regaderas inteligentes hasta sistemas de bienestar, reforzando su posicionamiento en el segmento premium a través de diseño e innovación, además de sumar colaboraciones con despachos mexicanos como AOMA, Uribe Krayer y RL Estudios, en una apuesta que va más allá de la venta tradicional y busca capturar valor desde la conceptualización de los espacios.

Voz en off. Uber decidió aliarse con taxistas mexicanos de la CDMX, un tema que ya su plataforma había adelantado mostrando que ahora podría elegirse ese servicio bajo reglas establecidas de seguridad, incluso lo han llamado como “un día histórico”, el problema es que el ya de por sí deficiente de Uber no resuelve los problemas de fondo y no sólo de acusaciones seguridad, acoso, violencia, robo de mensajería, cobros indebidos y más, y ahora esta decisión de alianza agrega más automóviles en deplorables condiciones, a lo que ahora ya tiene. ¿Qué esperarse de esta nueva etapa que tanto presumen?, pues más de lo mismo.