Viene otro “Plan B”…, pero para registro de celulares

El registro obligatorio de líneas de telefonía celular (móvil) ordenado desde las alturas de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), de José Peña Merino, está tronando como chinampina: a casi 83 días de haberse implementado bajo la amenaza de quién no vincule su número de celular a su Clave Única de Registro de Población (CURP) perderá su derecho humano a la comunicación y acceso a Internet, sólo 14% de los 153 millones de líneas activas han atendido el llamado a filas de la 4T para entregar su información vital so pretexto de combatir la extorsión.

El número ventilado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), a cargo de Norma Solano (incondicional de Peña Merino), es de 24 millones con 784 mil y 144 usuarios que figuran en dicho registro, conforme al puntual reporte en El Universal firmado por Ivette Saldaña. Esto significa que el promedio diario de registro es de 274 mil 508 líneas, un número muy, pero muy bajo respecto al promedio de 2 millones de líneas promedio diarias para recuperarse del rezago y lograr el enrolamiento total que tiene como límite el 30 de junio próximo.

Ante el fracaso del “Plan A” de control digital bien podría surgir un “Plan B”, o sea, una prórroga para el registro. Pero dada la reticencia ciudadana para acatar la orden, no dude usted que haya “Plan C” y que siga hasta que se acabe el alfabeto.

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Y es que Peña Merino tiene una razón de cálculo político para descartar su “Plan A” y los que sigan: los más afectados por la cancelación del servicio ordenado por el supremo gobierno será su misma base electoral. Más del 80% de las líneas móviles es de prepago, de recargas —de entre 50 y 100 pesos— que quedarían desconectadas, pues ya sea por condición económica y/o cultural, amén de fallas en la identificación documental, en ese segmento se ubica buena parte del “voto duro” de Morena, y que quedaría incomunicado.

La evidencia estadística e histórica así lo demuestra: varios estudios con métricas intachables muestran que en las elecciones intermedias de 2015 el PRI de Enrique Peña Nieto se debilitó —como el PAN y el PRD—, mientras se fortaleció el Partido Verde de Emilio González que salió ganancioso y se reforzó Morena de Andrés Manuel López, un factor clave de desencanto social contra el PRI fue la sustitución de televisores analógicos, pero grandotes, por televisores digitales chiquitos y feos que terminaron arrumbados.

La reticencia ciudadana al registro de celular con CURP tiene muchas causas. Una atribuible a la ideología del régimen es que en la ATDTD y en el CRT consideran que basta con una orden y amenaza a la población para que se acaten dócilmente las instrucciones, por lo que no casó una campaña empática de comunicación social que ofrezca algún beneficio tangible al usuario.

También la procrastinación a la que en general el mexicano es proclive (esperando el último momento y a que haya una prórroga), así como el enojo ante un ordenamiento del que no obtiene nada concreto salvo el garrotazo de corte de servicio, amén de usar su tiempo de trabajo o esparcimiento para un trámite que no le encuentran sentido pues los robos, secuestros y cobro de piso siguen a la orden del día.

Y, por supuesto, el temor fundado sobre el destino, seguridad y uso de información personal sensible.

Serprosep, empoderamiento femenino. En México hay industrias que parecen haberse quedado atrapadas en una cápsula del tiempo: cambian los uniformes, cambian los discursos, cambian hasta los logos, pero a la hora de abrir espacios para las mujeres siguen operando con la agilidad de un fax descompuesto.

La seguridad privada ha sido una de ellas. Durante años se vendió la idea de que la autoridad, la fuerza y el control venían con cromosoma masculino incluido, como si el liderazgo necesitara bigote para ser válido. Y mientras esa vieja caricatura todavía sobrevive, en Serprosep las mujeres avanzan.

Así, en una industria donde abundan los reflejos del club de Toby con chaleco táctico, destacan las empresas que sí entendieron que promover a las mujeres no es un gesto decorativo para el folleto corporativo, sino una decisión inteligente. Por ello, Serprosep, firma con presencia en los 31 estados del país y la Ciudad de México, ha incorporado a más mujeres no sólo en funciones administrativas, sino también en áreas operativas y directivas.

Vaya, la presencia femenina aún representa apenas 17.4% de una fuerza laboral de 866 mil vigilantes y guardias en establecimientos. Y de ahí la valía de Serprosep — no sólo en el “Mes de la Mujer”— que apuesta por la capacitación de su fuerza femenina en sus filas: más de mil de ellas se han certificado en capacitación en seguridad privada, derechos humanos, protección civil y seguridad en aviación civil.

Mundial, impacto de 225.1 mil millones de pesos. El Grupo Financiero Banorte, que encabeza Carlos Hank González, a través de su área de análisis económico y financiero a cargo de Alejandro Padilla, estima que el impacto económico de los 13 partidos del Mundial de Futbol 2026 en México —entre obras de infraestructura, movilidad, consumo, turismo, comunicación masiva y servicios inmobiliarios—, generará un impulso de entre 42 y 62 puntos base del PIB, o sea, hasta 225.1 mil millones de pesos a precios corrientes que impactará principalmente a CDMX, Monterrey y Guadalajara.

Lo malo, que presionará los precios hasta llevar la inflación general a 4.4% anual. La mayoría de los aumentos serán transitorios, pero otros (restaurantes y similares) se extenderán más allá de los goles, estima Banorte.