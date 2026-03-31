¿Estanflación? (2/2)

¿Padecemos estanflación? Depende de la definición. En el anterior Pesos y Contrapesos vimos dos posibles definiciones de estanflación. Primera: crecimiento cero, o negativo, del PIB con inflación al alza. Segunda: recesión económica (dos o más trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB), con inflación sostenida (sin que disminuya). ¿Padecemos estanflación? Respondo según las definiciones propuestas.

Primera definición: crecimiento cero, o negativo, del PIB con inflación al alza.

Este fue el crecimiento anual de los cuatro trimestres del 2025: 0.4%, 1.0%, menos 0.1%, 1.8%. Hubo un trimestre, el tercero, de crecimiento negativo. Esta fue la inflación anual para los mismos cuatro trimestres: 3.72% (4.51% en el cuarto del 2024), 4.22%, 3.61%, 3.69%. Hubo dos trimestres, el segundo y el cuarto, con la inflación al alza. En ningún trimestre coincidieron crecimiento cero, o negativo, con inflación al alza. En ninguno hubo estanflación.

Segunda definición: recesión económica con inflación sostenida.

Ya vimos que en el tercer trimestre del 2025 la economía decreció 0.1% y que en el cuarto creció 1.8%, por lo que no ligamos dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Evitamos la recesión. También vimos que, en dos trimestres, el primero y el tercero, la inflación fue menor (3.72% contra 4.51%, en el primer caso, 3.61% contra 4.22%, en el segundo), y que, en otros dos, el segundo y el cuarto, fue mayor (de 3.71% a 4.22%, en el primer caso, de 3.61% a 3.69%, en el segundo). No hubo recesión económica por lo que, independientemente del comportamiento de la inflación, no hubo estanflación.

De acuerdo a las dos definiciones de estanflación, ambas con problemas de interpretación, la economía mexicana no se encuentra en tal situación, lo cual no quiere decir que no tenga problemas de inflación excesiva (cualquier inflación, con perdón de los keynesianos, es excesiva), y de crecimiento insuficiente (que venimos enfrentando desde 1982).

¿Cuál es el resultado, atendiendo a los datos más recientes, si por estanflación entendemos, de la manera más sencilla posible, que llamaré definición literal, menor crecimiento con mayor inflación?

Según el Indicador Global de la Actividad Económica, en diciembre, en términos anuales, la economía creció 2.3%. En enero creció solamente 0.5%. De acuerdo al comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, en diciembre, la inflación anual fue 3.69%. En enero fue mayor, 3.79%. En enero tuvimos, según la definición literal, estanflación: menor crecimiento con mayor inflación. En febrero la inflación fue nuevamente mayor, 4.02%. El comportamiento de la producción lo conoceremos, para febrero, el 24 de abril.

En 2024 la economía creció 1.13% y la inflación fue 4.72%. En 2025 tanto el crecimiento como la inflación fueron menores, 0.78% y 3.81%, por lo que, según la definición literal, no hubo estanflación. Para 2026, según la encuesta de febrero del Banco de México a los economistas del sector privado, el crecimiento será 1.46% (mayor que el del 2025, 0.78%), y la inflación 3.98% (mayor que la del 2025, 3.69%), por lo que, de acuerdo a cualquiera de las definiciones propuestas, no habrá, para el 2026 en su conjunto, estanflación, por más que la hubo en enero.