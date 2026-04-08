El Mundo está a un paso de ser destruido                    

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Hasta anoche el mundo vivía aterrado por la mente de un político enloquecido, un político que busca acabar con la humanidad no importa la nacionalidad, el solo anuncio de bombardear una civilización al precio que sea. El inicio la guerra junto con el israelita, solo lleva a un callejón sin salida.

Y el plazo se cumple para y el político dice que tiene el poder para exterminar a toda una nación, que puede arrasar a toda una cultura, a devastarla en una sola noche.

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El gobierno mexicano insiste en descalificar el informe de la ONU, en donde cuestiona la “desorganización que existe en el país, para encontrar a miles de mexicanos que se conoce como desaparecidos”. La Presidenta de la República demando al organismo que tome en cuenta todos los aspectos que sigue en esta materia.

la “manzana de la discordia” se centra en el Informe del Comité de la ONU respecto a las desapariciones forzadas en México, (CED), que encabeza Juan Pablo Albán. De acuerdo al Informe del Comité de la ONU, nuestro país concentra más acciones urgentes por desaparición forzada que cualquier otra nación, del mundo, al tiempo que alerta respecto a un repunte significativo en los últimos meses.

En datos duros, en el Informe se explica que México acumula 819 acciones urgentes entre el año 2012 y febrero de 2026, esto es, el 38 por ciento del total global, mientras que en tan solo en los cinco meses más recientes sumó 40 nuevas solicitudes, más de un tercio del total mundial del periodo.

Esto, puso a la jefa del Ejecutivo de malas pues considera injusto ese tratamiento hacia las políticas mexicana en materia de desaparición forzada , de ahí que lo rechazara tajantemente. En su conferencia aseveró que el análisis que realizó el CED, es inexacto y parcial porque solo marca los desaparecidos entre el 2009 y el 2017 y esta errada y llamada cuarta transformación no había llegado a la escena de manera estelar.

Error al que habría que añadir que para nadie es desconocido lo que se vive en el rubro de desapariciones forzadas en nuestro país con el partido Morena en el poder.

Una de muchas, muchísimas pruebas, es el desprecio que ha caracterizado tanto a Andrés Manuel López Obrador como a su sucesora, Sheinbaum Pardo, por las Madres Buscadoras. Como se recordará la manera en que el tabasqueño, durante su gestión se dedicó a maquillar cifras sobre.

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En torno a las manifestaciones de transportistas y agricultores en 20 estados del país, el senador por Chihuahua, Mario Vázquez, exigió a la Comisión de Justicia del Senado de la República acelerar el análisis y dictaminación de la iniciativa que presentó para la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos cometidos en carreteras y puentes federales.

Recordó que esta propuesta fue presentada a finales del año pasado y turnada en febrero a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de Justicia, esta última presidida por el senador Javier Corral, sin que hasta el momento se registren avances.

Vázquez subrayó que esta iniciativa surge como respuesta directa a las demandas de transportistas y productores, quienes desde 2025 han denunciado el abandono y la falta de una instancia especializada para atender los delitos en carretera.

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