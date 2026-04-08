Responde CSP a paristas: no habrá dinero

Ante reclamos, bloqueos y amenazas de continuar éstos, la Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió a transportistas y agricultores que “no se volverá al esquema de dar dinero directo a sus organizaciones, eso sí ya no”, y los instó a priorizar el diálogo porque no habían dicho lo que iban a hacer, como cerrar carreteras en varias entidades del país.

Recordó que, en un reciente acto del Plan Frijol en Zacatecas, dijo que los apoyos serán entregados de manera directa al productor, no a través de organizaciones, como antes, que se le daba a una de ellas. El líder recibía dinero y lo repartía a los que eran parte de ésta y eso es lo que le decimos a los que se están manifestando, como ayer en Tamaulipas, Chihuahua y otras entidades en la que continuaron algunos bloqueos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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De nueva cuenta el informe del Comité contra la Desaparición Forzada en México volvió a generar rechazo y reclamos del Gobierno de México y la misma Presidenta Sheinbaum, quien reiteró que ve otros motivos en la publicación de esos señalamientos y que nada más hay que leer las conclusiones para saber que no están reconociendo el esfuerzo que se está haciendo para ello.

Agregó que ese comité, “que no es precisamente una de las organizaciones de Naciones Unidas”, emite un documento que “cuando uno lo lee, es evidente que tiene otra orientación, que es criticar al Gobierno de México esencialmente y llevar una posición a la Asamblea General de Naciones Unidas, que nosotros consideramos que, dado que estamos atendiendo ese tema, pues no tiene cabida”.

Por fin, y no con mucho gusto, luego de dos semanas de vacaciones, los diputados que conforman las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político Electoral, se reunieron ayer para aprobar el dictamen del Plan B que se discutirá hoy en el pleno y, mañana, la propuesta presidencial que modifica el artículo 36 que faculta a la SICT a participar en proyectos de “alto impacto social”.

El Pleno de la Suprema Corte eliminó la prohibición a los trabajadores del ISSSTE de recibir una pensión por viudez si son trabajadores en activo, por la negativa del Ejecutivo Federal a derogar la reforma de 2009 de esa institución, ya que ésta y el salario, no se contraponen por ser derechos con distintos destinatarios.

Que las ONG tienen posibilidad de acudir al SAT para que les explique por qué les cancelaron ser donatarios y no pagar impuesto, dijo la Presidenta, y negó que ella haya dado instrucciones a ese organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de lo que fue consecuencia de un “análisis técnico”.