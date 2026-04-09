Aprueban al fin el Plan B

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Al fin, con el apoyo de las bancadas de sus aliados del PT y PVEM y de Movimiento Ciudadano, Morena logró aprobar en lo general el Plan B de la reforma electoral, que establece limitar a 15 las regidurías en los ayuntamientos, recortar recursos presupuestales a congresos locales que no deberán exceder del 0.7 por ciento y reducir el salario de consejeros, magistrados y funcionarios electorales, eliminada en el Senado la polémica propuesta inicial de incluir la revocación de mandato en la misma fecha de las elecciones federales y estatales el 6 de junio de 2027.

El priista Emilio Suárez Licona sostuvo en tribuna que más que austeridad y ahorro, esa reforma es para control político y centralista que pasa por encima del federalismo, al imponer desde el centro cómo deben integrarse los ayuntamientos y fijar límites presupuestales a congresos locales, desconociendo su autonomía. Y su compañero de bancada, Alejandro Domínguez, señaló que el verdadero dispendio gubernamental está en obras como el Tren Maya, Dos Bocas, el AIFA y el Tren Interoceánico.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Rescate y sobrevivencia admirables

Luego de que el Pleno del Senado lo ratificó y rindiera protesta como nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco declaró que bajo ninguna circunstancia, el Gobierno ha negado ni negará los casos de desapariciones ni el dolor de muchas familias, y que las madres buscadoras tienen toda su solidaridad y simpatía porque es un tema desgarrador en el que seguirá cooperando con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que intenta llevarlo a la Asamblea General de este organismo.

Aseguró que México es el único país que ha aceptado una visita in situ de ese Comité y reconocido su facultad para investigar casos individuales, pero lo que el Gobierno cuestiona son algunos aspectos del informe que presentó y “nos parecen una extralimitación del conflicto”, como lo ha señalado la misma Presidenta Sheinbaum.

Los integrantes del llamado alto tribunal, electos con acordeones, autorizaron a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congelar cuentas bancarias por “indicios suficientes” de que se trate de lavado de dinero u origen del narcotráfico.

Y a más de cuatro meses del descarrilamiento del Tren Interoceánico a cargo de la Secretaría de Marina, la Fiscalía no encontró responsables de la muerte de 14 pasajeros y de casi un centenar de heridos.

Con el aval de 20 congresos locales, la Cámara de Diputados declaró constitucional la reforma que topa las llamadas “pensiones de lujo” en organismos y empresas públicas, cuyos montos sean superiores a la mitad de la remuneración de la Presidenta Sheinbaum, equivalentes a 70 mil pesos mensuales.