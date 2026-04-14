Misión: Remontada

En cada temporada europea dentro de la Champions League siempre se nos tiene preparada una sorpresa, un partido de locura. Durante la historia de la máxima competencia a nivel de clubes, cada hinchada tiene tatuada en la piel y en la memoria, aquella noche mágica en la que el triunfo sólo existía en los sueños. Noches como aquella en Barcelona, cuando de la mano de la MSN (Messi, Suárez y Neymar) lograron darle vuelta a la derrota en París por cuatro goles en el Camp Nou, con un último tanto en tiempos extra, sellando una de las más grandes volteretas en la historia del futbol: la remontada.

Para los aficionados de Liverpool quedará escrito el milagro de Anfield cuando le dieron la vuelta a un 3-0 ante el Barcelona en la temporada 2018-2019 en las semifinales del torneo intercontinental. También los madridistas recuerdan con orgullo aquel duelo ante el Manchester City de Guardiola, ya que en la vuelta con dos goles en contra, Rodrygo se vistió de héroe para descontar en el minuto 90 y ya en tiempo de compensación, el brasileño conseguiría el doblete y así mandar el duelo a tiempos extra y a la postre ganarlo.

Con esos antecedentes, hoy soñamos con que alguno de los duelos de esta semana tendrán aquella magia. Las pulsaciones estarán al 100% durante la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Los dos gigantes de España tendrán casi imposible misión de remontar la eliminatoria. Hoy saldrá a escena el Barcelona con una desventaja de dos goles y la difícil visita a la casa del Atlético de Madrid, que ya en dos ocasiones, con Diego Simeone al mando, han eliminado a los catalanes en los únicos antecedentes que existen entre ambos equipos en la historia de la competición. ¿Será la tercera la vencida para los culés? La historia, el cholismo y Neptuno, apuntan a que es casi imposible.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Amenaza de muerte en Veracruz

Por su parte, el Real Madrid tiene también una tarea titánica por delante. Ir a Múnich, territorio alemán, y volver a Madrid con el pasaje a semifinales. Sin el factor de gol de visitante, los merengues con la victoria mínima lograrían ir al alargue; pero si vencen al cuadro alemán por dos goles, conseguirán la clasificación. Todos coinciden que si hay que apostarle a un equipo de los cuatro que necesitan la voltereta en estos cruces, es al Real Madrid. Con el espíritu de Juanito listo para invocar, el madridismo confía que salir vivos después de un terrible partido en la ida, será el peor error del conjunto bávaro.

Otra afición acostumbrada a estas hazañas es la de Liverpool, que realmente deberá apegarse a la historia para poder vencer a un PSG, vigente campeón, que lució muy superior en la ida, pero de peores escenarios ha vuelto el conjunto que “nunca camina sólo”, incluida aquella final “perdida” ante el Milán. La afición en Anfield es capaz por si sola de impulsar para meter esos goles que son obra de la energía de la tribuna, lo demás, tendrá que ser trabajo de un equipo que ya luce la fecha de caducidad de una gran generación encabezada por Mohamed Salah, quien dirá adiós a los Reds después de esta temporada. Los grandes de Europa salen a escena contra todo pronóstico, pero una vez que suena el himno de la Champions, lo imposible puede transformarse en real.