Primero el PT… ahora el Verde

Francisco Reséndiz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Tras la tensión que tuvieron Palacio Nacional y el PT por el fracaso del “Plan A” de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora el oficialismo se perfila a un nuevo desencuentro interno que puede fracturar -de manera irreconciliable- a la 4T de cara al proceso electoral 2027.

A casi un mes de que el senador Manuel Velasco “cantara” los nombres de sus cuadros que buscarán las candidaturas de la 4T a gobernador en 11 de los 17 estados, el Partido Verde ha analizado internamente el escenario y está dispuesto a ir con todo para que el peso específico local de sus propuestas sea respetado por Morena en las definiciones.

Los verdes entendieron varias cosas después de sus “amoríos políticos” con Vicente Fox y el PAN, luego con el PRI de Enrique Peña Nieto y ahora con la 4T de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum: el pragmatismo pesa sobre la lealtad y el peso específico debe hacerse valer… la lealtad es circunstancial; el poder no, pues.

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El antecedente es claro. Esa tensión por el fracaso de la primera iniciativa presidencial de reforma electoral no sólo dejó heridas abiertas; dejó una lección para los otros aliados del lopezobradorismo: Morena no es invencible… y puede ser presionado.

Y sí, me confirman que los verdes van en serio a competirle de frente a Morena las nominaciones y exigir que sus aspirantes sean incluidos en los mecanismos de selección de 10 entidades donde, aseguran, sus cuadros tienen posibilidades de ganar las encuestas por ser más conocidos, gozar de mejor reputación y tener menos negativos que los de Morena.

En el onceavo estado —San Luis Potosí— el Verde ha decidido ir solo. Lo hará con la senadora Ruth González Silva —esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo— quien en 2024 llegó, sin alianza con Morena, al Senado.

Y el mensaje más claro vino exactamente desde San Luis Potosí. La víspera, la dirigente nacional del Verde, Karen Castrejón, confirmó que no irán en alianza con Morena y el PT en la contienda potosina. El anuncio debe ser leído con mucho cuidado pues confirma lo que, en corto, advierten aspirantes de este partido a diversas gubernaturas:

“Tenemos muchos cuadros fuertes, de jóvenes, hombres y mujeres altamente competitivos... listos para poder competir en el próximo proceso electoral, para ganar y para ir solos que es lo que nos está pidiendo la gente”.

Y además lo dijo acompañada por los dirigentes estatales del Partido Verde en Tamaulipas, Nuevo León, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Guanajuato y San Luis Potosí.

Ahí mismo, el polémico Arturo Escobar —en su papel de coordinador nacional del PVEM— lanzó una frase que también habría que leerse con mucho cuidado: “pero si eventualmente vemos que no hay condiciones (para una coalición), no hay duda de que vamos ir con todo y contra todo para ratificar la gubernatura para el partido” en SLP.

Por eso escogieron a Ruth González Silva en San Luis Potosí; Waldo Fernández en Nuevo León; Jasmine Bugarín en Nayarit; a la propia Karen Castrejón para competir por Guerrero, así como a los diputados Ricardo Astudillo en Querétaro y a su líder en San Lázaro, Carlos Puente, para disputar Zacatecas.

Y en Michoacán competirán con Ernesto Núñez Aguilar; en Sinaloa con Ricardo Madrid Pérez; en Colima presentarán a Virgilio Mendoza Amezcua; en Baja California Sur a Manuel Cota y en Baja California al diputado local Jorge Ramos. Ojo, por ahora sólo son aspirantes destapados por sus dirigentes nacionales.

Algunos de sus cuadros que han sido promovidos por la dirigencia nacional del PVEM para competir por las candidaturas de la 4T están dispuestos a realmente disputar la nominación y otros a mantener disciplina ante Palacio Nacional en caso de que la negociación entregue la candidatura a un morenista pese a estar mejor calificado en las encuestas.

Morena empoderó a sus aliados. Uno ya le dio la espalda y provocó una de las más grandes derrotas legislativas de la 4T al aniquilar el Plan A de la reforma electoral y el otro entendió los tiempos de Morena y, con su misma estrategia, empujará a sus cuadros sin importar que ello fracture a la 4T.

¿Hasta dónde está dispuesto a ceder Morena para mantener cohesionada a la 4T?

RADAR

FELICITACIÓN. Aprovecho este espacio para felicitar a mi gran amigo Omar Aguilar García quien fue designado por el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, como titular de la Dirección General de Comunicación y Difusión de esta gran Casa de Estudios.

Además de ser un increíble ser humano es un periodista que entiende claramente los procesos de comunicación institucional. Este es un gran acierto que le vendrá muy bien a Tamaulipas y a los tamaulipecos. ¡Bravo!