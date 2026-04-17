Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La inflación está repuntando cada vez más. Diciembre, 3.69%. Enero, 3.79%, 0.10 puntos porcentuales más, 2.71%. Febrero, 4.02%, 0.23 puntos porcentuales más, 6.07%. Marzo, 4.59%, 0.57 puntos porcentuales más, 14.18%.

Esto considerando la inflación anual general, comparando el Índice General de Precios al Consumidor de cada mes con el del mismo mes del año anterior.

Si de la inflación anual general, que en marzo fue 4.59%, pasamos a la inflación que registraron frutas y verduras, esta fue 21.77%, 17.18 puntos porcentuales mayor que la general, 374.29%

En el caso de la inflación mensual, comparando cada mes con el mes anterior, tenemos lo siguiente. Diciembre, 0.28%. Enero, 0.38%, 0.10 puntos porcentuales mayor, 35.71%. Febrero, 0.50%, 0.12 puntos porcentuales mayor, 31.58%. Marzo, 0.86%, 0.36 puntos porcentuales mayor, 72.00%. Esto tomando en cuenta la inflación mensual general.

Si de la inflación mensual general, que en marzo fue 0.86%, pasamos a productos concretos tenemos lo siguiente. Pepino, 42.71%. Jitomate, 42.01%. Limón, 18.26%. Tomate verde, 16.64%. Para y demás tubérculos, 14.92%.

De la inflación, ya sea la anual o la mensual, lo que más preocupa es la de frutas y verduras, que les pega directamente a las líneas de pobreza, que son los precios, para los ámbitos rural y urbano, de la canasta básica alimentaria (lo más básico de lo básico), y de la canasta básica alimentaria y no alimentaria (lo más básico), precios que han subido más que la inflación.

En marzo, el precio de la canasta básica alimentaria, en zonas rurales, fue $1,940.37 y, en áreas urbanas, $2,571.18, 32.15% mayor que el primero. El precio de la canasta básica alimentaria más no alimentaria fue, en áreas rurales, $3.553.46, en zonas urbanas, $4,940.45, 30.03% mayor que el primero.

En marzo, en términos anuales, en las zonas rurales, el aumento en el precio de la canasta básica alimentaria fue 7.9%, 3.31 puntos porcentuales mayor que la inflación anual general (4.59%), 72.11%. En las áreas urbanas fue 8.1%, 3.51 puntos porcentuales mayor que la inflación anual general, 76.47%. El incremento en el precio de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, en las zonas rurales, fue 6.1%, 1.51 puntos porcentuales más que la inflación general, 32.89%. En las áreas urbanas fue 5.6%,1.01 puntos porcentuales mayor que la inflación anual general, 22.00%.

En términos mensuales, en marzo, en las zonas rurales, el aumento en el precio de la canasta básica alimentaria fue 2.8%, 1.94 puntos porcentuales mayor que la inflación mensual general (0.86%), 225.58%. En las áreas urbanas fue 2.2%, 1.34 puntos porcentuales mayor que la inflación anual general, 155.81%. El incremento en el precio de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, en las zonas rurales, fue 1.7%, 0.84 puntos porcentuales más que la inflación general, 97.67%. En las áreas urbanas fue 1.3%, 0.44 puntos porcentuales mayor que la inflación anual general, 51.16%.

Más allá de la inflación y las líneas de pobreza, hay que considerar la generación de ingresos, que deja mucho que desear, siendo un problema más grave que la inflación. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, de marzo, el 77.4% de la población ocupada generó, con su trabajo, hasta dos salarios mínimos de ingreso, $630.04 diarios, insuficientes para elevar el bienestar.