Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

No hay manera de evitar en la gobernabilidad los problemas, son intrínsecos a ella. Gobernar es una empresa compleja y ruda.

Se trata de resolver problemas y las herencias de asuntos que en muchas ocasiones rebasan a los gobernantes sin importar si son de ellos o son del pasado, el asunto es que ellas y ellos dirigen el país y son quienes se encargan de atender en la ventanilla.

La cuestión está en cómo resolver los problemas y cómo buscar la mejor manera de enfrentarlos en lo inmediato. En la forma de hacerlo están los principios de la gobernabilidad, no hay de otra que enfrentarlos y entrar en un proceso de transparencia y rendición de cuentas.

Gobernar no significa que las mujeres y hombres que gobiernan terminen viviendo bajo la perfección. Más bien es la imperfección la que prevalece por innumerables razones, dentro de las cuales destaca el cómo lograr dentro de la pluralidad consensos y cómo resolver la problemática de un país con tantos rezagos como México.

Si algo le ha fallado a la 4T es resolver problemas, los cuales en muchos casos son provocados por ellas y ellos mismos. No sirve de nada minimizar las cosas, porque tarde que temprano aparecen ante los ojos y la vida ciudadana, este absurdo ha sido la forma en que desde López Obrador se han establecido pasajes de la gobernabilidad.

Cuando el expresidente hablaba de que tenía otros datos, todo terminaba por remitirse a una especie de vida paralela a lo que millones de personas estábamos viviendo. La respuesta de otros datos era la mejor forma de evadir los cuestionamientos que se hacían, particularmente en su tribuna de la mañanera.

A Claudia Sheinbaum se le han venido juntando problemas en donde las cosas se han venido enquistando. Tiende a minimizar lo que pasa, y al mismo tiempo se dan respuestas que por más que se viva bajo el no pasa nada acaban siendo insuficientes y erróneas.

El tema del derrame de petróleo es una muestra de todo esto. Todo el proceso ha sido confuso y cargado de declaraciones que a la distancia muestran de manera muy clara que no tenían la información precisa sobre lo que había pasado.

Una y otra vez se aseguró que Pemex no tenía responsabilidad alguna. La gobernadora de Veracruz, más allá de la infame declaración sobre las gotas de chapopote, llenó de información confusa y falsa en la que acabó hasta mencionando al impresentable de Peña Nieto cuando no tenía nada que ver, por lo menos en este asunto.

No es posible que un país petrolero como el nuestro no tenga una respuesta inmediata ante un derrame, siendo que éste es parte intrínseca de la industria petrolera. No hay quien se salve en esta materia, porque son empresas de riesgo, y es por ello por lo que en todas las petroleras del mundo existe un departamento para actuar ante los derrames petroleros.

Ahora se habla de que dieron de baja a tres trabajadores de la empresa por haber minimizado lo sucedido y por haber escondido información. Es ilógico que bajo la estructura de la empresa las responsabilidades se puedan remitir únicamente a tres personas.

La minimización pasó por diferentes instancias de gobierno, no solamente de la empresa. No podemos dejar que las cosas terminen en el no pasa nada, porque existen secuelas que afectan directamente a los pescadores y a la fauna marina. Es una irresponsabilidad haber dejado las bolsas de chapopote en la playa sin que nadie la hubiera levantado en lo inmediato, quienes terminaron haciéndolo fueron los habitantes de la zona.

Este asunto permea, porque existen otros temas que le han venido pegando directamente al gobierno, y pareciera que la mejor manera de enfrentarlos es minimizándolos, o tratando de pasar la página, no se puede ni lo uno ni lo otro.

RESQUICIOS.

Por fin se vislumbra una relación oficial distinta con España. Fue una necesidad lo del perdón, la ventaja es que los lazos México y España son históricos y profundos. Seguiremos juntos ahora de manera oficial, porque separados no estuvimos.