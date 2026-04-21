Datos micro (2/3)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El análisis de la economía puede dividirse en dos: el macro (información agregada), y el micro (información desagregada), tanto para la producción, cuantificable en unidades físicas (litros o kilos, básicamente), o dinerarias (pesos, dólares, euros, etc.), como para los precios, determinados en unidades físicas (como sucede en el caso del trueque: 20 hogazas de pan por un litro de vino), o dinerarias ($500 por un litro de vino), como es, por motivos prácticos, lo habitual (el uso del dinero nos permite superar las limitaciones del trueque, realizar más intercambios, disponer de más bienes y servicios, reducir la escasez, aumentar el bienestar).

Dato macro. En términos anuales, en marzo, la inflación fue 4.59%. Esto no quiere decir que todos los precios aumentaron 4.59%. Quiere decir que, en marzo de este año, comparado con marzo del año pasado, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, aumentó 4.59%. La definición de inflación es: aumento en el INPC, no aumento general de los precios, mucho menos si por general entendemos todos.

Dato micro. La inflación anual general en marzo fue 4.59% (dato macro). La inflación de bienes (alimentarios y no alimentarios), fue 4.38%, 0.21 puntos porcentuales menor, el 4.58%. La inflación de servicios (vivienda: incluye vivienda propia, renta de vivienda, servicios domésticos y otros servicios para el hogar; colegiaturas y otros servicios: loncherías, fondas, taquerías; restaurantes y similares; telefonía móvil; mantenimiento del automóvil; consultas médicas; servicios turísticos; etc.), fue 4.51%, 0.08 puntos porcentuales menor, el 1.74%.

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Dato micro. La inflación de bienes fue 4.38%. La de bienes alimentarios fue 5.78%, 1.40 puntos porcentuales mayor, el 31.96%. La de bienes no alimentarios fue 3.18%, 1.20 puntos porcentuales menos, el 27.40%. La inflación de servicios fue 4.51%. La de vivienda fue 3.53%, 0.98 puntos porcentuales menos, el 21.73%. La de colegiaturas fue 5.96%, 1.45 puntos porcentuales más, el 32.15%. La de otros servicios fue 5.26%, 0.75 puntos porcentuales más, el 16.63%.

Dato micro. La inflación de bienes alimentarios fue 5.78%. La de bienes agropecuarios fue 8.77%, 2.99 puntos porcentuales mayor, el 51.73%. En el grupo de bienes agropecuarios la inflación de frutas y verduras fue 21.77%, 13.00 puntos porcentuales menor, el 148.23%. La de productos pecuarios fue 0.24%, 8.53 puntos porcentuales menor, el 97.26%.

Dato micro. La inflación mensual, en marzo, fue 0.86%. La del pepino fue 42.71%, 41.85 puntos porcentuales más, el 4,866.28%. La del jitomate fue 42.01%, 41.15 puntos porcentuales mayor, el 4,784.88%. La del limón fue 18.26%, 17.40 puntos porcentuales más, el 1,023.26%. En contraparte la inflación de los nopales fue menos 8.86%, 9.72 puntos porcentuales menor, el 1,130.23%. La de la papaya fue menos 4.40%, 5.26 puntos porcentuales menos el 611.63%. La de otras frutas fue menos 3.77%, 4.63 puntos porcentuales menor, el 538.37% (en estos productos, dado que la inflación fue negativa hubo deflación).

De lo macro a lo micro. Lo macro nos da una idea general del comportamiento de la economía. Lo micro nos proporciona una visión más detallada de la realidad económica. A los agentes económicos nos afecta, para mal o para bien, la realidad micro.

Continuará.