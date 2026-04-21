México y EU por fortalecer el T-MEC

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum recibió ayer en Palacio Nacional a Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, acompañado de Marcelo Ebrard, secretario de Economía, funcionarios de ambos gobiernos iniciaron conversaciones sobre el T-MEC en las que, dijo ella, lo que quiere nuestro país es que éste permanezca con algunas mejoras, que, en esencia, es lo que en ellas se ha planteado.

Dijo la mandataria que su gobierno coincide en fortalecer los criterios de ese acuerdo comercial e hizo referencia a que a Estados Unidos le interesa endurecer las reglas de origen para evitar que productos de terceros países entren, vía México, sin valor agregado, en lo que coincide en fortalecerlos, ya que mientras más se fortalezcan las reglas de origen, pues mejor, lo que quiere decir que se producirá más en nuestro país.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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A unas horas de haber regresado de Barcelona, en donde participó en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, la Presidenta dijo no haber sido informada de un operativo en Chihuahua, en el que fue destruido un narco laboratorio de drogas, tras lo cual, en el accidente carretero en la Sierra Tarahumara, murieron el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, su subordinado, Manuel Genaro Méndez, y dos agentes estadounidenses de capacitación.

Dijo que solicitaría información al gobierno panista de ese estado y una explicación del embajador de EU, Ronald Johnson, así como revisar si hubo alguna violación a la Ley de Seguridad Nacional, que prohíbe operaciones conjuntas entre ambos países, a lo que el Fiscal César Jáuregui Moreno le explicó que esos agentes de EU no habían participado en ese operativo, por lo que no se le informó.

Mientras en México el Cártel de Sinaloa de Los Chapitos Guzmán siguen en guerra con Los Mayitos Zambada, sin detener a ninguno, Marco Rubio, secretario de Estado de EU, anunció haberles impuesto restricciones a visas de 75 familiares, socios personales o comerciales vinculados a ese grupo, declarado organización terrorista internacional, por el presidente Trump.

La falta de vigilancia a quienes visitan la zona arqueológica de Teotihuacán se volvió a evidenciar ayer, luego de que, desde lo alto de una pirámide, un hombre armado disparó en varias ocasiones, mató a una turista canadiense, hirió a varias personas y después se quitó la vida, lo que provocó pánico y tardía movilización policíaca.

Jesús Murillo Karam, extitular de la ex PGR, permanece delicado después del derrame cerebral que sufrió en su casa, donde cumple injusta prisión por el caso Ayotzinapa y su “verdad histórica”. 10 años después, sigue vigente.