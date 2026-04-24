Atlas entra a nueva era con PRODI

El aval ya está sobre la mesa. La Federación Mexicana de Futbol, que comanda Mikel Arriola, dio luz verde a la llegada de Grupo PRODI al Atlas FC, una operación que ahora entra a la recta final, pendiente únicamente de los tiempos de la autoridad de competencia, la Comisión Nacional Antimonopolio, encabezada por Andrea Marván Saltiel, en donde no hay señales de bloqueo, más bien de acompañamiento institucional, en línea con lo que también ha expresado el gobierno estatal de Pablo Lemus Navarro, interesado en consolidar al deporte como motor económico y social en Jalisco. La pieza en juego no es menor. El Atlas, fundado en 1916, es uno de los clubes más tradicionales del país, con una historia que combina formación de talento con largos periodos de sequía deportiva.

Su palmarés incluye tres títulos de Liga MX, 1950-51, Apertura 2021 y Clausura 2022, además de cuatro Copas México y cinco Campeón de Campeones, cifras que no reflejan del todo el peso histórico de una institución que pasó más de 70 años sin levantar un campeonato de liga hasta romper la racha recientemente.

Ese punto de quiebre no fue casualidad. Desde 2019, bajo la gestión de Orlegi Sports, el Atlas vivió una transformación estructural que apostó por procesos, inversión en infraestructura y estabilidad deportiva. El resultado fue casi inmediato con un bicampeonato en 2021 y 2022 que no sólo rompió la sequía histórica, sino que posicionó al club como un caso de estudio en la Liga MX sobre cómo construir competitividad desde la gestión. Ahora vendrán los tiempos de Grupo PRODI, que en el sector no es visto como improvisado. El grupo llega con más de 70 años de operación y, sobre todo, con una década probando modelos en el deporte. Su experiencia con los Pericos de Puebla, uno de los equipos más estables en la Liga Mexicana de Beisbol, y su participación en la Gira Profesional Mexicana de Golf le han permitido desarrollar capacidades en operación, comercialización y posicionamiento de activos deportivos, conocimientos que ahora pretende trasladar al futbol.

La apuesta, sin embargo, no es sólo financiera. PRODI plantea una transformación integral del Atlas, desde infraestructura física hasta sistemas tecnológicos y desarrollo formativo. En ese engranaje, el área deportiva será clave y está bajo la responsabilidad de Gerardo Casanova Morales, quien tendrá que traducir la lógica corporativa en resultados sostenibles dentro de la cancha, el único lenguaje que realmente valida cualquier proyecto en Guadalajara. Con todo, el timing será importante. A las puertas del Mundial de 2026, México vive una ventana de oportunidad para reposicionar su industria deportiva, y operaciones como la de Atlas encajan en esa narrativa. El reto para PRODI será demostrar que su experiencia no sólo es transferible, sino competitiva en un entorno donde la exigencia es inmediata. Porque si algo enseña la historia del Atlas es que el prestigio no se hereda, más bien se construye y se defiende torneo a torneo.

Relevo en Banamex. Grupo Financiero Banamex concretó un movimiento clave en su alta dirección al nombrar a Edgardo del Rincón Gutiérrez como nuevo director general en sustitución de Manuel Romo, marcando el primer ajuste estratégico de peso desde que Fernando Chico Pardo asumió el control accionario de la institución; el relevo ocurre para consolidar su nueva etapa bajo capital nacional, mantener la ejecución de su plan estratégico y reforzar su posicionamiento en un sistema financiero cada vez más competido, mientras Romo, quien lideró desde 2019, permanecerá hasta el 1 de junio para asegurar una transición ordenada, en tanto el consejo apuesta por la experiencia de Del Rincón para dar continuidad operativa, acelerar decisiones clave y sostener el crecimiento en segmentos prioritarios, enviando además una señal clara al mercado sobre estabilidad, gobernanza y enfoque de largo plazo en esta nueva fase corporativa.

Voz en off. La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), determinó que Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Nieto, Grupo Tomza, Grupo Global Gas y Gas Metropolitano incurrieron en prácticas monopólicas absolutas al manipular precios y repartirse el mercado de gas LP, generando un daño estimado superior a 13 mil millones de pesos a los consumidores mexicanos, resultando en algo deleznable, un hecho considerado grave y delicado por su impacto directo en millones de hogares y en el funcionamiento del mercado, por lo que el caso entra en la fase de sanción donde la autoridad puede imponer multas de hasta el 10 por ciento de los ingresos de cada empresa involucrada, ordenar medidas correctivas para restablecer la competencia como ajustes obligatorios en precios y esquemas de compensación a los usuarios afectados, así como sanciones individuales que incluyen la inhabilitación de directivos e incluso responsabilidades penales, al tratarse de una de las conductas severamente castigadas por la legislación de competencia económica en México, ¿aplicarán esas sanciones? ¿le alcanzará a la nueva Cofece?, veremos…