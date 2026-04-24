Del crecimiento (2/2)

De 1934 a 1981 el crecimiento promedio anual de la economía mexicana fue 6.17%. De 1982, año en el que perdimos el crecimiento elevado, a 2025, año en el que no habíamos recuperado, fue 2.07%. ¿Cuál es mínimo crecimiento aceptable? El promedio de los últimos años (¿cuántos?, buena pregunta).

Este fue el crecimiento promedio anual de los cuatro sexenios ya transcurridos del siglo XXI. Fox, 2000-2006, 1.95%. Calderón, 2006-2012, 1.86%. Peña Nieto, 2012-2018, 2.41%, López Obrador, 2018-2019, 1.05%. Promedio de los cuatro, 1.82%. ¿Qué se espera para los próximos diez años?

Según el promedio de las 41 respuestas recibidas por el Banco de México en su encuesta de marzo a los economistas del sector privado, el crecimiento promedio anual de la economía mexicana en los próximos 10 años, entre 2027 y 2036, será 1.88% (0.90% según la proyección más pesimista, 2.80% según la expectativa más optimista), 0.06 puntos porcentuales por arriba del promedio de los cuatro primeros sexenios de este siglo (1.82%), el 3.30%.

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Lo he escrito varias veces: los economistas somos eso, economistas, no adivinos, razón por la cual nuestras proyecciones, sobre todo entre más largo sea el lapso de tiempo considerado, siempre resultan fallidas, una mera aproximación en el mejor de los casos (si el intervalo de tiempo es corto), un grave error en el peor (si la extensión temporal es larga).

Por ejemplo, en la encuesta de febrero de 2016, el promedio de las 37 respuestas recibidas a la pregunta por el crecimiento promedio anual de la economía en los próximos diez años, de 2017 a 2025, fue 3.27% (2.50% según la expectativa más pesimista, 4.50% según la proyección más optimista). ¿Cuál es el dato observado? Un crecimiento, promedio anual de la economía, en esos diez años, del 1.12%, 2.15 puntos porcentuales menos que el pronóstico, el 65.75%.

Los pronósticos de los economistas no sirven para conocer el futuro, pero sí sirven para conocer la visión que los economistas, que se supone saben de economía, tienen sobre el futuro, lo cual tiene valor, y esa visión, en materia de crecimiento, para los próximos diez años, no es positiva.

Retomo lo ya escrito. De 1934 a 1981 el crecimiento promedio anual de la economía mexicana fue 6.17%. En 1982 perdimos el crecimiento elevado y entre 1982 y 2025 el crecimiento promedio anual fue 2.07%. Sumamos 44 años de crecimiento insuficiente. Suponiendo que este año la economía crezca, según el promedio de las respuestas de la encuesta del Banco de México, 1.44%, y que entre 2027 y 2036 crezca en promedio anual 1.88%, sumaremos 55 años con crecimiento, promedio anual, del 2.02%. A veces más, a veces menos, ¡pero del 2% no salimos! ¿Por qué?

Va de nuevo. El crecimiento de la economía se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios, que depende de las inversiones directas de los empresarios, que dependen de su confianza para invertir de manera directa en la producción de satisfactores, que depende, entre otras cosas, pero de manera importante, del Estado de derecho, que es el gobierno de las leyes justas, siendo tales las que reconocen plenamente, definen puntualmente, y garantizan jurídicamente, los derechos de las personas, Estado de derecho que en México, en los últimos siete años, los de la 4T, se ha enchuecado considerablemente. ¿Reto? Enderezarlo.