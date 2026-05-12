Claudia y las clases

Francisco Reséndiz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que poner orden entre quienes privilegiaron el dogma y la ideología por encima de la realidad de un país donde millones de padres y madres de familia ven en la escuela mucho más que un espacio educativo; ven un alivio cotidiano, un oasis de seguridad que les permite salir a trabajar en busca de un mejor futuro para sus hijos e hijas.

La Presidenta dejó claro que quien manda en el gobierno de la República es ella y que, en materia educativa, nadie puede actuar —desde la comodidad de un escritorio— de espaldas a dos actores fundamentales: las familias mexicanas y el magisterio nacional.

En Palacio Nacional —me comentaban anoche— tienen perfectamente identificadas las especulaciones y el ruido político generados por el error de adelantar el fin del Ciclo Escolar 2025-2026, una propuesta que surgió el pasado 7 de mayo desde Argentina 28. El problema no fue solamente operativo: fue un error de cálculo político. El anuncio se hizo bajo la idea de que sería celebrado por ciertos sectores, sin haberlo consultado ni “cantado” antes en la casa presidencial.

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En menos de 24 horas el anuncio del secretario Mario Delgado se desplomó.

El viernes por la mañana, la Presidenta de la República dejó ver —con un tono que sonó más a advertencia que a matiz— que el fin anticipado de clases apenas era una propuesta de las autoridades educativas, que no existía una decisión definitiva y que el tema debía revisarse nuevamente… como finalmente ocurrió ayer.

Y fue en el majestuoso Salón Iberoamericano de la Secretaría de Educación Pública donde Delgado abrió un debate que terminó en una decisión unánime: dar marcha atrás al anuncio que, en los hechos, habría llevado a niñas, niños y adolescentes mexicanos a tener vacaciones de verano cercanas a los tres meses y a poner en aprietos a quienes deben salir a trabajar y sus familiares que los apoyan en el cuidado de las y los menores.

Pero más allá del recule político, llamaron la atención varias frases pronunciadas por el titular de Educación Pública antes de cerrar la transmisión del encuentro con los secretarios de Educación de las 32 entidades federativas. Más que reflexiones administrativas, sonaron al proceso ideológico que acompaña al nuevo régimen que abandera la 4T.

- “Iniciamos esta sesión extraordinaria por un imperativo democrático, el país nos ha observado y la presidenta Claudia Sheinbaum nos ha convocado a la reflexión y al diálogo profundo como autoridades; nos debemos al mandato del pueblo”.

- “El eco de los días recientes revela que nos faltan voces en esta mesa: las de los padres, las madres de familia y el magisterio, que viven realidades muy distintas”.

- “Esta ley (General de Educación) es un residuo de la visión tecnocrática; responde a estándares alineados con la OCDE, que redujeron la educación a estadísticas de permanencia e indicadores homologados”.

- “Lo importante es el aprendizaje en comunidad, más allá de horas de custodia”.

- “La realidad es que México no cabe en un solo calendario: Sonora a 45 grados, la Huasteca Potosina con calor y humedad, la Sierra de Oaxaca o la Chontalpa de Tabasco exigen miradas distintas”.

- “Hay una realidad insoslayable: al cerrar la escuela, la carga del cuidado recae mayoritariamente en las mujeres”.

- “El sistema económico actual es insensible; obliga a las familias a buscar dónde dejar a sus hijos para poder trabajar”.

- “Es injusto que las empresas pretendan que el aula resuelva su falta de flexibilidad laboral. La escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo de niñas y niños por conveniencia del mercado”.

- “Reconocemos esta deuda con las cuidadoras, los cuidadores y, sin duda, con el magisterio”.

- “En la Nueva Escuela Mexicana la honestidad es nuestra brújula; formamos seres humanos para la vida plena, no para cumplir estadísticas surgidas de intereses ajenos a nuestra visión de país”.

Después de trabajar en privado con los titulares de los sistemas educativos estatales, Delgado anunció que el Calendario Escolar no tendría modificaciones.

La voz de la Presidenta se escuchó fuerte dentro del aparato gubernamental. Puso orden, frenó una decisión que amenazaba con convertirse en un problema político y dejó claro que el dogma ideológico nunca puede colocarse por encima de la realidad social ni de las mayorías.

RADAR

COQUETEO

Desde la frontera nos comentan que ayer el exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, llamó a la sociedad a mantenerse unida y respaldar las acciones de la presidenta Sheinbaum en defensa de la soberanía nacional y frente a cualquier intento de intromisión extranjera.

Entrevistado durante el festejo por el Día de las Madres, el empresario sostuvo que las decisiones de la Jefa del Estado mexicano “salvaguardan la soberanía de nuestro país y hacen lo necesario para garantizar el respeto a nuestras instituciones y leyes”, además de respaldar la respuesta firme de la mandataria frente a las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Hank Rhon subrayó que Trump acusa a México de vender drogas “pero olvida que los consumidores están en su país”, por lo que consideró acertado el llamado de la mandataria mexicana a trabajar de manera coordinada y respetuosa entre ambas naciones.

Cuestionado sobre una eventual participación en los comicios del próximo año, el empresario dejó abierta la puerta. Dijo que existe interés, aunque aclaró que las decisiones las tomará el dirigente de su partido, César Eduardo Hank Inzunza. ¿A qué suena?

El ingeniero Hank —nos aseguran— está abierto a que su partido haga “lo necesario” para construir acuerdos y alianzas rumbo a las próximas elecciones en Baja California. En política, los mensajes nunca llegan solos.