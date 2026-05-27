“Entrevistan” a Rocha; piden juicio a Maru

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Mientras Rubén Rocha y coacusados por la Fiscalía General de Estados Unidos de vínculos con el cártel de Los Chapitos, acudían a “entrevistas” con el MPF en la delegación estatal de la FGR en Culiacán, diputados locales de Morena de Chihuahua presentaban en San Lázaro solicitud de juicio contra la gobernadora de ese estado, Maru Campos, quien deberá comparecer hoy en la sede de la Fiscalía General en Chihuahua, y que ayer recibió otro citatorio por el “secuestro” del exmandatario Javier Corral, hoy senador morenista, lo que confirma su queja de “persecución política” en su contra.

A la sede de la FGR en Culiacán acudieron el senador Enrique Inzunza, el exvicefiscal Dámaso Castro y el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez, todos ellos, junto con Rocha, gobernador de Sinaloa con licencia también, acusados por la Fiscalía de EU en la Corte de Nueva York y solicitar el arresto preventivo de éstos para extradición, incumplido por el Gobierno federal, a pesar de reclamos de la justicia estadounidense.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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No sólo en el Centro Histórico de la Ciudad de México y en pleno Paseo de la Reforma se plantaron contingentes de la CNTE, también bloquearon ayer los accesos al aeropuerto internacional de Oaxaca y de la planta de almacenamiento de Pemex en esa entidad, para exigir que se atiendan sus demandas, mientras una comisión acudió a la Secretaría de Gobernación.

La Presidenta Sheinbaum le aclaró a la del INE, Guadalupe Taddei, que la iniciativa para crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, conformada por cinco consejeros de ese organismo para las próximas elecciones, no tendría facultades para investigar o decidir sobre presuntos vínculos de candidatos con el crimen organizado, sino que sólo fungiría como intermediario entre partidos y autoridades de inteligencia y procuración de justicia.

Taddei declaró que el organismo que preside no es una autoridad ministerial ni judicial, por lo que obligarlo a determinar si un candidato representa un riesgo razonable podría afectar su neutralidad, ya que ésa es responsabilidad de las autoridades de procuración de justicia y no de consejeros electorales.

Ante el posible riesgo de que el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá no sea ratificado y llegue a quedar en acuerdos binacionales, el recién Acuerdo Global con la Unión Europea, suscrito por la Presidenta Sheinbaum y la de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, es visto por algunos como posible alternativa para nuestro país.

Al inicio del periodo extraordinario de sesiones, la Cámara de Diputados aprobará aplazar la segunda reforma judicial al 2028 y discutir la “Ley Monreal”, para anular cualquier elección por injerencia extranjera.