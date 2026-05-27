• Andy, con camino libre

Con la novedad de que en Morena-Tabasco ya se están empezando a cuadrar, nos comentan, a lo que ha anunciado Andrés Manuel López Beltrán. Y es que resulta que enterado de su salida como secretario de Organización de Morena a nivel nacional y de su interés de competir por una diputación en un distrito tabasqueño, fue Chucho Selván, dirigente estatal del guinda, el que apareció para decir que Andy —quien recién se declaró chilango— es un activo importante del partido “en el país y en Tabasco”, al tiempo que ha reafirmado que la militancia en la entidad es lopezobradorista. Ha dicho, además, que el hijo del expresidente “tiene todos sus derechos estatutarios” e incluso que “está a tiempo para hacer el ajuste en su cambio de domicilio”. Y como para dar el mensaje de que la nominación se dará conforme a lo establecido en los estatutos, refirió que el interés de éste no le quita el derecho a nadie más de competir. Sí, sólo que a ver quién será la o el valiente que se anime a disputar el espacio al hijo del fundador del partido. Pos oye.

• Como limón de taquería

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Nos piden poner la lupa sobre la reforma electoral que podría aprobarse este mismo miércoles en el Congreso de Michoacán que, en opinión de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, pretende que las candidaturas independientes —como la que ella espera construir rumbo a la gubernatura de ese estado en 2027— queden “como limón de taquería: solos y exprimidos”. Y es que, nos dicen, este dictamen dejaría fuera de la jugada al Movimiento del Sombrero de Quiroz, pues se trata de una organización con registro de marca, una de las principales prohibiciones que sugiere el dictamen, que también plantea que una candidatura independiente deba realizarse de manera individual, sin ningún tipo de asociación política o actuación colectiva que genere frente al electorado una percepción de bloque. Para la edil michoacana, esta iniciativa de ley “no es democrática ni ciudadana”. A la presidenta municipal no le queda duda que la propuesta es para bajarla de la contienda, pues, afirmó, “ni con ataques, ni con desprestigio, ni con persecución política” la han podido derrotar. Pendientes.

• Las contradicciones de Inzunza

El que, nos comentan, anda batallando con el asunto de verse creíble y confiable es el senador sinaloense de Morena Enrique Inzunza, quien después de comparecer ante la Fiscalía General de la República, ayer, se dirigió a la opinión pública para aclarar que bajo ninguna circunstancia se está colgando del fuero que lo protege de cualquier acción de investigación o imputación en su calidad de legislador activo. Incluso comentó que muestra de ello es que se estaba presentando ante la FGR sin abogado y sin invocar este privilegio. “Ratifico que es mi disposición indeclinable atender éste y todo requerimiento, sin ampararme en la excepción que en razón de mi cargo de legislador establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, declaró tras terminar su audiencia en la Fiscalía; sin embargo, nos hacen ver, estos dichos son inversamente proporcionales con sus acciones, pues, si éste es el caso, nadie se explica por qué no ha solicitado licencia para desprenderse de la investidura que lo tiene envuelto en una burbuja.

• Sin arreglo a la vista

Como era de esperarse, nos dicen, siete horas de diálogo con las autoridades no alcanzaron para que la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación accediera a levantar su plantón en el Centro Histórico de la CDMX, a dos semanas de que inicie el Mundial y con el Fan Fest de la FIFA a escasos metros. Pero lo más preocupante, según se advierte, es el nivel de tensión con el que cerró anoche el diálogo con el magisterio disidente, pues este último —para no variar— dejó la mesa pateando el balde y lanzando un ultimátum: que el Gobierno responda a sus casi 80 demandas en 24 horas, de lo contrario, ya sabremos todos de qué están hechos. “A estas alturas, el Gobierno federal debería tener las respuestas, el emplazamiento que hicimos en esta mesa es que mañana tengan las respuestas por escrito, hoy no nos comprometimos a firmar ninguna minuta, porque es responsabilidad del Estado”, dijo la representante del gremio Yenny Pérez, quien también declaró que no permitirán que las autoridades les hagan como en el ‘Son de la Negra’ —decirles sí, pero no decirles cuándo—, por lo que en esa respuesta esperada, ellos quieren ver fechas para el cumplimiento de sus exigencias.

• Avanzan reformas

Como, nos señalan, tiempo es lo que falta para analizar, debatir y aprobar las reformas en materia judicial-electoral que envió el Gobierno para que se hagan ajustes antes de que la Constitución lo permita, anoche, el mismo día en que inició el Periodo Extraordinario de Sesiones quedó aprobada en lo general la iniciativa que prevé el aplazamiento de la elección pendiente de jueces y magistrados de 2027 a 2028, que, además, será concurrente con la consulta de revocación de mandato y que también abre la puerta a que sexenios posteriores la puedan empatar con otros comicios federales o locales. Si bien, nos hacen ver, esto ya estaba más que cantado, las novedades no dejaron de saltar a la vista, como los votos en contra, además de los ya sabidos provenientes de la oposición, el de la integrante de la 4T, la diputada petista Aracely Cruz, que se sumó a los detractores de la iniciativa, que señalaron que estas modificaciones “meten por la puerta trasera” una propuesta que ya había sido rechazada, justamente la que permitirá a futuros mandatarios juntar elecciones a su antojo. Qué tal.

• Otra cuenta sin saldar

El que se llevó los reflectores ayer, como siempre ocurre en su ya tradicional conferencia de prensa anual, fue el empresario mexicano Carlos Slim, quien entre las variadas respuestas que dio a la prensa sobre la situación política y económica del país, llamó la atención el que hablara sobre la negativa a autorizarle un esquema de televisión de paga que tendría la posibilidad de competir con las corporaciones del sector y, de paso, ampliar la oferta de contenidos para la audiencia nacional. Hasta ahora, comentó, después de 25 años, “no le han autorizado a Telmex tener televisión de paga”. Remarcó que ningún Presidente ha querido darle luz verde a la compañía que forma parte de su conglomerado, aunque ahora se refirió también a la administración de AMLO. “…Total que no ha tenido televisión de paga que le haya autorizado ningún Gobierno, incluyendo el de López Obrador, que nos había dicho que sí”, declaró el magnate.