Karpowership le da un mordisco a inversión de CFE

En la contratación urgente de una embarcación que genere electricidad para la península de Yucatán y Tabasco en los meses más calurosos de 2026 a 2028, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que dirige Mauricio Cuéllar Ahumada, gastaría conservadoramente 240 millones de dólares por sus servicios a la empresa turca Karpowership, que preside Orhan Karadeniz, una suma que representa casi 7% de la inversión que este año plantea el plan de expansión 2024-2030 de la Comisión Federal de Electricidad.

Como aquí se informó, la compra se convocó de carácter urgente a mediados de este mayo para suministrar 250 megawatts por un total de 5,280 horas a lo largo de éste y los próximos dos años, repartidas entre mayo y octubre —cuando el calor aprieta en el sureste— en los horarios de cuando los termómetros explotan. El total de la energía adquirida a la empresa turca se estima en un millón 320 mil megawatts que se producirán en un buque anclado frente a los terrenos de Calica… sí, esos que se declararon reserva natural y que abrieron un severo expediente de conflicto con Estados Unidos por la afectación a la empresa minera Vulcan que dirige Ronnie A. Pruitt.

Pero dado que Cenace optó por no dar a conocer los datos de la contratación con Karpowership (el sello “de transparencia” bajo el actual régimen) y sólo informó el nombre del ganador de la compra de emergencia, sólo resta hacer cálculos para un servicio que atenuará los fallos y omisiones cometidos durante la gestión de Manuel Bartlett en la CFE —de nada sirvieron los bombos y flautas de su palafrenero en medios— y de Ricardo Mota Palomino que en el sexenio en Cenace, se enfocó a toponear el mayor número posible de proyectos independientes de generación y de transmisión.

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Un gasto que ojo, no será inversión: no agregará un metro a la Red Nacional de Transmisión ni tampoco un voltio a la capacidad nacional de generación. Un gasto que, sin embargo, se ejecutará sí o sí a fin de no comprometer un servicio vital para más de 10 millones de personas y actividades productivas en el sureste ni para comprometer la integridad de las plantas de generación ante los picos de demanda.

¿Cómo se calcularon los casi 240 millones de dólares que costará el chistecito? Los barcos generadores de energía (powerships) para mercados emergentes —tipo Venezuela, Congo y ahora México— se ubican en precios de 120 a 180 dólares por megawatt, todo ya incluido como es el gas natural solicitado por Cenace… pero a lo que habrá que agregar posibles sobrecostos por la urgencia de suministro, la volatilidad en los precios del gas natural, la ausencia efectiva de competencia en ese segmento, además de un premio adicional por eventual disponibilidad garantizada en despacho fijo.

Y dado que el dinero no crece en maceta, o se tomará de los proyectos presupuestales de la CFE o de mayor deuda.

Concanaco, ruta por las MiPymes. El pasado fin de semana la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur, encabezada por Octavio de la Torre) y el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño, firmaron el Pacto por la Prosperidad y Justicia Económica, un esfuerzo institucional para integrar a sociedad civil, autoridades, Fuerzas Armadas, sector empresarial y academia en pro de los negocios familiares.

De la Torre hace de esta iniciativa una Ruta Nacional que comienza en Tijuana siendo el municipio más poblado y la frontera económica más importante de México, al tiempo que representa grandes retos en inseguridad, extorsión y sobrerregulación a negocios que, aunque buscan operar en la legalidad, más que apoyo parecen recibir castigos.

Por esto la Ruta tiene tres ejes de acción: justicia económica y financiamiento para negocios familiares, simplificación de trámites y combate a la extorsión. En este último aspecto el ayuntamiento de Tijuana ya presentó su plan denominado Pacto contra la Extorsión cuyo objetivo es sumar a la ciudadanía en espacios seguros para reducir la incidencia de este delito con un modelo de atención integral que proporciona orientación, protección y asesoría especializada a través de la línea telefónica 089, con disponibilidad las 24 horas del día.

Empaques y economía circular. Con nuevos marcos legales, el reciclaje de plásticos en América Latina es un requisito estratégico para productos de consumo. Vaya, durante el Plastics Recycling LATAM 2026, recién celebrado en la CDMX, la Association of Plastic Recyclers (APR) dejó en claro que para la industria ya no es opcional, pues la reciclabilidad se define desde el diseño. Steve Alexander, presidente y CEO de APR, apunta que hasta 80% de la capacidad de reciclaje de un envase depende de las decisiones tomadas antes de llegar al mercado.

Así, en una región donde avanzan regulaciones sobre contenido reciclado y Responsabilidad Extendida del Productor, las guías técnicas de APR son una herramienta clave para que marcas y fabricantes anticipen exigencias, reduzcan riesgos regulatorios y fortalezcan sus estrategias de economía circular.

Ecobici, atorada. Los problemas del secretario de Movilidad de la CDMX, Héctor Ulises García, no terminan en la entrega de placas, cuyo retraso ya causa muchas molestias, sino en ponerle atención a uno de los programas que funcionan exitosamente en la capital del país: Ecobici.

Hablamos de un sistema cuya expansión está en el escritorio del funcionario, para duplicar el número de unidades disponibles a 15 mil y el de estaciones a 1,100. Son 53 mil viajes diarios que pueden amplificarse, y más aún con las nuevas ciclovías. A ver si ya le pedalea.