Reciclaje: Empaques bajo presión se convierte en prioridad para la industria

Julio Pilotzi. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La presión regulatoria sobre los empaques es una realidad que comienza a redefinir las reglas del juego para fabricantes, marcas y transformadores en América Latina. Bajo ese contexto, la presencia de la Association of Plastic Recyclers (APR), que preside Steve Alexander, durante el Plastics Recycling LATAM 2026, celebrado en la CDMX, dejó claro que la reciclabilidad ya no es negociable.

El organismo, conformado por más de 300 empresas a nivel global, reveló que hasta el 80% de la reciclabilidad de un envase se determina desde su etapa de diseño. La organización impulsa la adopción de su Guía de Diseño como referencia técnica para que empresas de toda la cadena de valor puedan anticiparse a los nuevos requerimientos regulatorios y mejorar la compatibilidad de sus productos con los sistemas de reciclaje existentes. La conversación quedó reforzada durante el panel en el que participaron representantes de compañías como Colgate-Palmolive, Avery Dennison, Procter & Gamble y PepsiCo, quienes coincidieron en que incorporar criterios de reciclabilidad desde el origen facilita el cumplimiento normativo y fortalece los objetivos de sustentabilidad corporativa.

Voz en off. TV Azteca y Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego respondieron con dureza y sin matices a los señalamientos y llamados en su contra, colocando en el centro de la discusión nacional la defensa de la libertad de expresión, la independencia editorial y el derecho de millones de mexicanos a decidir libremente cómo informarse.

La televisora sostiene que ningún gobierno tiene autoridad moral ni democrática para intentar desacreditar a un medio de comunicación crítico ni para sugerir a los ciudadanos qué deben ver, escuchar o consumir informativamente. Para la empresa, cualquier intento desde el poder de influir sobre las audiencias constituye una forma de presión política incompatible con un régimen democrático.

La televisora del Ajusco afirma que la libertad de expresión no puede convertirse en una concesión condicionada por la simpatía política hacia el gobierno en turno. Recalcó que la prensa libre existe precisamente para cuestionar al poder, exhibir abusos, denunciar irregularidades y confrontar narrativas oficiales cuando la realidad del país así lo exige.

La empresa defiende con firmeza su trabajo periodístico y rechazó categóricamente las acusaciones sobre supuesta difusión de información falsa. Aseguró que sus contenidos se sustentan en hechos documentados, datos públicos y testimonios verificables, subrayando que lo que verdaderamente incomoda al poder es la exhibición constante de inseguridad, corrupción, crisis económica, falta de resultados y presuntos vínculos políticos con grupos criminales.

La televisora sostiene que las descalificaciones en su contra representan un intento abierto de intimidación contra uno de los medios más influyentes del país y advirtió que los ataques a voces críticas son señales preocupantes para la vida democrática nacional.

Además enfatiza que el derecho a la información pertenece a los ciudadanos y no al Gobierno, por lo que ninguna autoridad puede asumirse como árbitro de la verdad ni decidir cuáles medios son aceptables dentro de la conversación pública.

La compañía también reivindicó su historia empresarial y mediática, recordando que sus operaciones y adquisiciones fueron legales, transparentes y ampliamente documentadas hace más de tres décadas. Consideró que revivir cuestionamientos del pasado responde a una estrategia distractora destinada a desviar la atención de problemas nacionales más profundos. En uno de los mensajes más contundentes de su posicionamiento, la empresa deja claro que no modificará su línea editorial por presiones políticas, ataques públicos ni campañas de desacreditación. Sostuvo que continuará señalando aquello que considera abusos, corrupción, deterioro institucional y decisiones equivocadas del poder.

TV Azteca también reivindicó su carácter plural y aseguró que históricamente ha abierto sus espacios a voces políticas, sociales e ideológicas diversas, incluso en momentos donde otros medios cerraban espacios a figuras incómodas para el sistema político mexicano. La empresa que emplea a miles de personas destacó además su fortaleza frente a cualquier intento de boicot, al asegurar que millones de mexicanos continúan respaldando diariamente sus contenidos informativos, deportivos y de entretenimiento. Más de 33 millones de personas consumen sus contenidos en televisión y más de 36 millones interactúan con sus plataformas digitales, cifras que la empresa presentó como prueba de su liderazgo y conexión con las audiencias.

Grupo Salinas y TV Azteca sostienen que los ataques en su contra no son solamente un conflicto con una empresa mediática, sino un intento de debilitar a una voz crítica dentro del ecosistema informativo nacional. La compañía advierte que México atraviesa un momento delicado para la libertad de prensa y alertó sobre el riesgo de construir un entorno donde el poder político busque desacreditar, aislar o silenciar a medios independientes que cuestionan las versiones oficiales.

Frente a ello, la televisora asegura que mantendrá su postura editorial y continuará ejerciendo un periodismo confrontativo, crítico y de denuncia, defendiendo el derecho de los ciudadanos a recibir información plural y sin filtros gubernamentales.

TV Azteca de Salinas Pliego, dejó claro que su compromiso está con las audiencias, con la libertad de expresión y con la defensa del debate público abierto, reiterando que seguirá hablando “con hechos, información verificable y verdad”, aun cuando ello incomode al poder político...