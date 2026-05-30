Davis, Rollins y La maldita novela

Centenario del compositor, arreglista, líder de banda y trompetista Miles Davis (Illinois, 26 de mayo, 1926-Santa Mónica, California, 8 de septiembre, 1991). Figura axiomática en la crónica del jazz: contribuyó de manera determinante a la innovación del género. Trayecto de 50 años, desde el bebop hasta la fusión eléctrica. El disco Birth of the Cool (1949-1950) cambió los prototipos tradicionales con intrépidos arreglos armónicos; Kind of Blue (1959) —su obra maestra—: el fonograma más vendido de la historia del jazz y el modelo clave del jazz modal. Años 70: incursión en la fusión eléctrica: acercamiento al funk y coqueteó con el rock. In A Silent Way (1969) y Bitches Brew (1969-1970), marcan un punto de inflexión en la música afroestadounidense. Miles Davis protagonizó todas las mutaciones del blues instrumental.

La maldita novela (Océano, 2026) de Antonio Malpica (Ciudad de México, 1967): thriller que aborda las inquietudes de un crítico literario, quien ha dado con un manuscrito inédito considerado como una de las mejores fábulas que se hayan escrito jamás: novela perfecta que lo asedia y pone su vida de cabeza. Una historia que explora en las líneas del recelo en un despliegue narrativo de absoluto amor por la ficción.

“Este libro es un trabajo muy personal, quizás un poco lejano de lo que he publicado hasta ahora; ahí un desbordado afecto por todo el andamiaje del mundo libresco en la referencia de escritores, lectores, agentes, críticos y editores en vínculos con mi historia personal. Todos los escritores intentamos dar con una obra maestra, entregar a la imprenta el mejor cuaderno del mundo, y por supuesto alcanzar grandes cifras de ventas. La maldita novela juega con todas esas posibilidades”, apunta Antonio Malpica.

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Malpica cita ejemplos de relatos que parecían destinados al olvido y que, sin embargo, llegaron a convertirse en bestsellers. Comentarios de El libro vacío, de Josefina Vicens; La montaña mágica, de Thomas Mann; o El tambor de hojalata, de Gunter Grass. Se pregunta cómo sería el mundo de hoy sin Harry Potter. John Kennedy Toole logró fama por la terquedad de su madre, quien llevó el manuscrito de La conjura de los necios a diferentes editoriales hasta convencer al novelista Walter Percy, quien lo recomienda a la editorial universitaria Baton Rouge, que la publica en 1980 y logra el Premio Pulitzer en 1981.

“Reseño una hipótesis latente: a lo mejor, un escritor joven o conocido está hoy enfrascado en la escritura de la mejor novela jamás concebida. Nada sabemos. No olvidar a Mercedes, la esposa de García Márquez, que después del gasto de todos los ahorros en el envío por correo de Cien años de soledad a la editorial sudamericana de Argentina, dice: lo único que falta es que la novela sea mala. El azar juega un papel determinante en el éxito de una novela. Pienso en Di Lampedusa con El Gatopardo”, subraya Malpica. / “Con pulso ágil y un estilo cuasidetectivesco, Antonio Malpica construye una historia que atrapa desde la primera página. Un juego brillante sobre la creación, el ego y el amor por los libros”, suscriben los editores.

Debitum. Llegó el pasado 25 de mayo la noticia de la muerte de Sonny Rollins: coloso del saxofón tenor del jazz. Sonido caudaloso de mágicas cascadas: audaces improvisaciones melódicas, rítmicas y armónicas en la búsqueda del absoluto musical.

LA MALDITA NOVELA ı Foto: Especial

La maldita novela

Autor: Antonio Malpica

Género: Novela

Editorial: Océano, 2026