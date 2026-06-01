De todo un poco (1/2)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Primero. En términos anuales, según el Indicador Global de la Actividad Económica, IGAE, éste fue el comportamiento de la producción durante los tres últimos meses del 2025: octubre, 1.5%; noviembre, 0.9%; diciembre, 2.3%. Promedio, 1.57%. Primeros tres meses del 2026: enero, 0.4%; febrero, menos 0.3%; marzo, 0.5%. Promedio, 0.20%.

Lo bueno: en marzo se logró el mayor crecimiento del trimestre, 0.5%. Lo malo: fue muy bajo, por debajo del promedio de los siete primeros años de la 4T, 2019 a 2025, 1.06%.

En términos mensuales, éste fue el comportamiento de la producción durante los tres últimos meses del 2025: octubre, 1.0%; noviembre, menos 0.2%; diciembre, 0.0%. Promedio, 0.27%. Primeros tres meses del 2026: enero, menos 0.8%; febrero, 0.1%; marzo, 0.4%. Promedio, menos 0.10%.

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Lo bueno: en marzo se alcanzó el mayor crecimiento del trimestre, 0.4%. Lo malo: el promedio mensual fue menos 0.10%, con lo cual tenemos ya “la primera mitad” de una recesión, definida como dos o más trimestres consecutivos de crecimiento, en términos mensuales, negativo.

Seguimos teniendo un serio problema en materia de crecimiento, que venimos enfrentando, sin poder solucionarlo, desde 1982. Crecimiento promedio anual de 1935 a 1981, 6.17%. De 1982 a 2025, ¡44 años!, 2.07%.

Segundo. En el informe trimestral, correspondiente a octubre – diciembre de 2025, del Banco de México, la proyección de crecimiento para el 2026 fue 1.6%, con un intervalo entre 1.0% y 2.2%. En el informe trimestral, correspondiente a enero – marzo de 2026, la proyección bajó a 1.1%, con el intervalo entre 0.5% y 1.7%.

Lo bueno: se espera que la economía crezca. Lo malo: se espera que lo haga cada vez menos. Lo preocupante: según los Criterios Generales de Política Económica 2026, de la SHCP, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación se calcularon con una proyección de crecimiento del 2.3%, con un intervalo entre 1.8% y 2.8%, proyección que, considerando los datos observados y las proyecciones más recientes, resulta irreal.

Tercero. Durante el primer trimestre de 2025 la inversión extranjera directa sumó 24 mil 413 millones de dólares. Un año después, a lo largo del primero de 2026, sumó 23 mil 591 millones, 3.37% menos.

La inversión extranjera directa se divide en nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías. Son las primeras, las nuevas inversiones, las que mejor reflejan la confianza de los empresarios extranjeros para invertir directamente en México.

A lo largo del primer trimestre de 2025, las nuevas inversiones extranjeras directas sumaron 2 mil 324 millones de dólares, el 9.52% del total de la inversión extranjera directa. Durante el primero de 2026 sumaron 1 mil 705 millones, el 7.23% del total, 619 millones menos, el 26.64%. Lo normal es que las nuevas inversiones sean, más o menos, el 35% del total. Estamos lejos de lo normal.

Lo bueno: sigue habiendo nuevas inversiones extranjeras directas. Lo malo: cada vez menos como porcentaje del total de inversión extranjera directa (9.52% en 2025 y 7.23% en 20267), y decreciendo (en el primer trimestre de 2025, comparando con el primero de 2024, crecieron 287.98%; en el primero de 2026, comparando con el primero de 2025, decrecieron 26.64%).

Continuará.