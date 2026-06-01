México va en crecimiento: CSP

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Al cumplir dos años de gobernar el país, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, a pesar de la incertidumbre mundial y recientes calificaciones internacionales adversas, la política económica de su Gobierno se mantiene en crecimiento de inversiones y la inflación, tasas de interés y desempleo mantienen una trayectoria descendente, gracias a acuerdos con los sectores privado y social, igual que el peso se mantiene fuerte.

Al mismo tiempo, en un mensaje ante miles de personas que atiborraron los alrededores del Monumento a la Revolución y, a unas horas de la audiencia ante la justicia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en la que el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa Gerardo Mérida tendrá hoy, arremetió contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos por pretender convertirse en un “elector en México con solicitudes de extradición de autoridades mexicanas sin presentar públicamente pruebas, por el afán injerencista de ese país”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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La reaparición de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón en el evento de apoyo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, el sábado en la capital de ese estado, los convirtió en blanco de andanadas de la Presidenta Sheinbaum, luego de que ambos criticaron la persecución política a la mandataria y dejar amplias regiones del país en manos del crimen organizado. Además de atentar contra la democracia.

Ambos exmandatarios del blanquiazul coincidieron en acusar a legisladores morenistas de promover y aprobar reformas electorales y constitucionales ilegales para perpetuarse en el poder, a lo que la mandataria dijo que los gobiernos neoliberales, como los que encabezaron, representan un periodo de corrupción, abandono del pueblo, subordinación, favorecer intereses externos y subordinarse a ellos y propiciar injerencia extranjera.

En el acto sabatino de apoyo panista, la gobernadora de Chihuahua acusó a Morena de pactar con grupos criminales al propiciar un narcogobierno a cambio de apoyo electoral en las entidades federativas que dejaron en manos de cárteles de la droga, que son los que hoy mandan y controlan todo.

Por cierto que la demanda de juicio político por presunta “traición a la patria” en su contra, presentada por 11 diputadas morenistas de Chihuahua en San Lázaro, por el caso de la participación de agentes de la CIA en un operativo para destruir un narcolaboratorio, quedó sin efecto porque no la ratificaron en el plazo establecido, confirmó la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

Amenaza de caos vial hoy en esta capital por movilizaciones y bloqueos de la CNTE, jubilados, magistrados en retiro y cierre de varias estaciones en líneas del Metro por obras de rehabilitación.