Pedro Haces y la comisión de seguimiento del T-MEC

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

No hay que hacerse ilusiones: que haya sido el director adjunto de la representación comercial de Estados Unidos (USTR) Jeffrey Goettman y no el titular, Jamieson Greer, quien asistió a la primera ronda de negociaciones comerciales bilaterales con Marcelo Ebrard, indica que en el terreno económico se asentaron las tensiones diplomáticas por los reclamos de extradición de gobernantes oficialistas acusados de vínculos con grupos narcoterroristas.

Y de ahí la relevancia que para presidir la comisión plural de la Cámara de Diputados que dará seguimiento al estratégico acuerdo se haya designado a Pedro Haces Barba.

Resulta relevante porque, de no tener visa o ser personaje “non grato” para el gobierno de Donald Trump, el embajador Ronald Johnson habría alertado que el líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) no sería un personaje reconocido para vincularse con el congreso estadounidense para revisar la legalidad de los acuerdos bilaterales.

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El nombramiento no es menor dado que la CATEM tiene una oficina de Washington donde se han protocolizado 36 convenios laborales de empresas multinacionales (no sólo estadounidenses) que proyectan instalarse en México, con acuerdos con gobernadores —independientemente de su signo partidista— en la región centro del país para aportar terrenos para la instalación de esas empresas, escuelas para la preparación técnica-profesional, así como en las cercanas áreas para que las secretarías de desarrollo urbano estatales desarrollen vivienda a fin de que el personal de las compañías y sus familias no enfrenten fatigosos y hasta peligrosos desplazamientos.

Y tratándose de una organización sindical que representa 7 millones de trabajadores, los convenios para atraer empresas se enfilan hacia Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí o Guanajuato… tal y como muestra la experiencia de Time Ceramics, la compañía china que encabeza Su Zhi Qiang, que inició con 120 empleados, que hoy tiene 4,000 y programa llegar a 12,000 en el estado de Hidalgo.

Del éxito de la negociación comercial —que favorezca la integración regional de América del Norte— depende en buena medida de que México salga de un vergonzante decrecimiento económico y el magro empleo, pero no es suficiente: el hecho de que se intente desde la Corte de Justicia del Acordeón —a iniciativa de Lenia Batres— aplicar una doble tributación de IVA para las multinacionales que producen, exportan y venden en México, es una muestra de los eventos insensatos que tendrá que resolver esa comisión de seguimiento y sus 11 integrantes para evitar que el estancamiento y la mediocridad sea el distintivo nacional.

Nuevas iniciativas en el Día Mundial de la Leche. Hoy, en la celebración del Día Mundial de la Leche, los representantes de toda la cadena láctea nacional lanzarán nuevas iniciativas orientadas a fortalecer el desarrollo del sector, impulsar el consumo de leche y productos derivados en México y fomentar una mayor educación nutricional entre la población.

Los integrantes de la Asociación Mexicana de Productores de Leche (Amlac) , que preside Alberto Valdés, así como las firmas participantes en la Cámara Nacional de Industriales de la Leche que encabeza Jorge Lozano, han enfatizado en el valor de la cadena láctea nacional que integra a miles de productores, ganaderos, transportistas, industriales, distribuidores y comerciantes: la industria produce más de 13 mil millones de litros de leche al año y busca elevar esa cifra a 15 mil millones de litros anuales hacia 2030, con el objetivo de fortalecer la competitividad, la autosuficiencia alimentaria y el desarrollo de las principales regiones productoras.

Esa cadena genera alrededor de 72 mil 600 empleos directos y más de 360 mil indirectos…, pero que se puede extender a más de 1.6 millones de empleos entre directos e indirectos en todo el país por el efecto expansivo de una industria cuyo valor anual ronda los 570 mil millones de pesos, siendo así la cuarta actividad agroindustrial más importante de México.

No en vano el valor nutricional de la leche y derivados es apreciado por expertos en salud dada la aportación de proteína de alta calidad, calcio, vitamina D, fósforo y potasio.

Pese a ello, el consumo per cápita en México es de 147 litros de leche por persona al año, cifra inferior a los 180 litros recomendados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y por debajo de los 166 litros promedio de refresco por cabeza que se toman en el país.

Coparmex, estrategia fiscal pro-Mipymes. Hablando de complicaciones a resolver, la directiva de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), presidida por Juan José Sierra Álvarez, y el Servicio de Administración Tributaria, encabezado por Antonio Martínez Dagnino, sesionaron para revisar una agenda estratégica para fortalecer las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) al ofrecerles certeza jurídica y eficiencia regulatoria, así como en comercio exterior.

En la sesión participaron también Francisco López Díaz, director general de Coparmex; Erick Jiménez Reyes, administrador general de Auditoría de Comercio Exterior; Andrea Yoalli Hernández, administradora General de Servicios al Contribuyente, entre otros.

Se presentaron los avances de la iniciativa “Crece mi Negocio”, espacio abierto para agilizar procesos de gestión, reducir carga administrativa y promover la transición a la formalidad de miles de negocios.