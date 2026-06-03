“No se entrometa”: CSP a embajador de EU

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Después de arremeter contra la ultraderecha y “oficinas” del Departamento de Justicia de Estados Unidos por acusar a los 10 sinaloenses, encabezados por el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, y señalar que no cree que el presidente Donald Trump esté detrás de ataques y acusaciones, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le pidió a su embajador en México, Ronald Johnson, no intervenir en asuntos internos del país y limitar su actuación al ámbito de la coordinación bilateral.

Eso, porque el diplomático estadounidense, en un mensaje en redes sociales, sostuvo que “la lucha contra los cárteles de la droga, debe unirnos, no dividirnos, porque cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación”, lo que empeoró la ya afectada relación entre ambos países, luego de que en éste y en el anterior sexenio se multiplicó la expansión de los cárteles, declarados por Trump organizaciones terroristas internacionales.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Al comparecer ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, ayer, el Secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió el riesgo de que los cárteles mexicanos de las drogas que están utilizando drones en sus enfrentamientos, los usen también en contra de su país.

En un testimonio escrito, recordó que, durante demasiado tiempo, el gobierno estadounidense permitió

que regímenes hostiles y adversarios extranjeros actuaran sin control en su propio territorio y que enemigos acérrimos de EU utilizaran a países de todo el Hemisferio Occidental como base de operaciones de avanzada en contra del pueblo estadounidense, pero que eso se terminó el primer día de la administración de Trump, al declararlas organizaciones terroristas.

Dejó claro que a los grupos criminales ya no sólo se les enfrenta con palabras, sino con acciones, al defender las operaciones contra las narcolanchas destruidas en el Caribe y el Pacífico, en base a informes de fuentes de inteligencia y criterios, antes de decidir esos ataques.

A nueve días de la inauguración del Mundial de Futbol, los contingentes de la CNTE parecen decididos a cumplir su amenaza de que “sin solución no rueda el balón”, tras los enfrentamientos con grupos policíacos que les impiden llegar al Zócalo, para instalarse en más calles del Centro Histórico, cerrar el Paseo de la Reforma, entre Bucareli y Chapultepec y, a su paso, destruir estatuas de futbolistas.

Hasta ahora, las autoridades del Gobierno federal siguen entrampadas en estériles diálogos con dirigentes de la disidencia magisterial por demandas de incrementos salariales hasta que éstos logren, como siempre, “soluciones” económicas para retirar sus bloqueos.