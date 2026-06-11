Mundial, entre amagos de Trump

Mientras el Gobierno de México y el de la capital de la República se declaran listos para la inauguración hoy del Mundial de futbol, entre movilizaciones, reclamos y exigencias por incumplimientos de ofrecimientos de mejoría social, salud, laboral y amenazas de la disidencia magisterial de impedir el inicio de ese evento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer que su país está concentrado y listo para “combatir por tierra” a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, e insistió en que podría no renovar el T-MEC.

Persiste y se generaliza la preocupación y riesgo de que organizaciones inconformes y reclamantes, que van de la disidencia magisterial adueñada de rumbos de la capital, a productores agrícolas, trabajadores, jubilados, familiares de miles de desaparecidos y madres y padres buscadores, unan hoy sus reclamos con marchas y bloqueos en distintos rumbos de la capital, a la que han arribado decenas de miles de aficionados y grupos de visitantes tradicionales en esta temporada en la que predominan lluvias, inundaciones y hasta paso o amenaza de huracanes, con la esperanza de que las cosas no resulten tan perturbadoras y graves.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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Como las instalaciones del Fan Fest del Mundial en el Zócalo de Ciudad de México seguían ayer sin concluir, es posible que los miles de aficionados que se preparan para asistir no puedan hacerlo, como tal vez tampoco la Presidenta Sheinbaum, que había anunciado que ahí vería la ceremonia inaugural del Mundial de futbol en el estadio de Santa Úrsula, en donde jugarán los equipos de México y Sudáfrica y, de mañana en adelante, en los estadios de Guadalajara y Monterrey.

La Comisión Permanente del Congreso ratificó el nombramiento de Roberto Lazzeri como embajador de México en Estados Unidos, durante una sesión en la que legisladores de oposición votaron en contra por ser un reconocido economista y financiero, pero no diplomático, dada la deteriorada relación con el gobierno del vecino país y lo que viene por más acusaciones contra funcionarios y legisladores morenistas.

Grupos de comerciantes del Centro Histórico, por segunda vez, hicieron lo que no se atreve el Gobierno capitalino ni su Policía: impedir que militantes de la CNTE ampliaran su plantón en calles aledañas al Zócalo, lo que les ha provocado cuantiosas pérdidas ante el impedimento de que la gente acuda a esa zona capitalina.

Que el Estadio Azteca mantenga ese nombre y no el de Ciudad de México, como se acordó con la FIFA, proponen aficionados en solidaridad con propietarios de palcos y plateas, a los que se les impide acceder a ellos o introducir bebidas y botanas, aunque seguramente así le seguirán llamando.