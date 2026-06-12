Apuesta de Walmart para México

La decisión de Walmart de abrir a los consumidores mexicanos el catálogo de Walmart Estados Unidos también refleja la necesidad de acelerar nuevas fuentes de crecimiento en un momento complejo para el gigante minorista. La compañía enfrenta una presión creciente para fortalecer sus ventas digitales y compensar los desafíos que enfrenta tanto en México como en Estados Unidos, donde la competencia se ha intensificado y los márgenes están bajo constante vigilancia. El comercio electrónico se ha convertido en una pieza fundamental de su estrategia. A ello se suma la revisión de algunos modelos operativos que durante años fueron presentados como una apuesta de modernización, entre ellos las cajas de autocobro, cuyo desempeño ha sido cuestionado por los elevados niveles de pérdidas asociados a mercancía que sale de las tiendas sin ser registrada o pagada correctamente.

. El fenómeno está ligado tanto a errores de operación como a prácticas de robo hormiga y falta de honestidad por parte de algunos consumidores, una realidad que el propio sector minorista reconoce como una de las principales causas de la llamada “merma”, un indicador que golpea directamente los estados financieros de las empresas. Las pérdidas por mercancía no cobrada, sumadas a los costos de vigilancia, control y prevención, han obligado a las cadenas comerciales a reforzar medidas de seguridad y replantear estrategias dentro de sus tiendas. La apertura de su catálogo estadounidense a México no sólo amplía la oferta para los clientes, sino que forma parte de una estrategia más amplia para recuperar dinamismo, impulsar la rentabilidad y responder a un entorno cada vez más desafiante para el mayor minorista del mundo. Y, ojo, que eso del retiro de cajas de autocobro ya también lo están haciendo otras empresas del sector.

Bimbo con Hershey’s. Bimbo y Hershey’s pactaron ampliar su acuerdo comercial para llevar una nueva línea de productos al mercado estadounidense, una operación que refleja la búsqueda de crecimiento en el negocio más importante para la panificadora mexicana. La alianza permite a ambas compañías capitalizar el valor de marcas ampliamente reconocidas entre los consumidores y trasladar a Estados Unidos una fórmula comercial que ya mostró resultados positivos en México. El movimiento adquiere mayor relevancia porque ocurre en un momento en que las operaciones estadounidenses de Bimbo buscan recuperar tracción tras la desaceleración observada en los últimos trimestres. Más allá del lanzamiento de nuevos productos, el acuerdo de ambas firmas representa una estrategia para fortalecer ingresos, incrementar el valor de su portafolio, ganar participación de mercado y aprovechar la extensa red de distribución que la empresa mexicana ha construido en el mayor mercado de consumo del mundo, donde se juega una parte fundamental de su crecimiento y rentabilidad futura. ¿Los traerán a México?, ojalá sí.

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO Administrar el conflicto y patear el bote

Conflicto entre concesionarios. El conflicto entre Casadey y las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) trasciende de la simple reubicación de una taquilla y coloca bajo escrutinio las condiciones de competencia en uno de los mercados más rentables del transporte terrestre aeroportuario del país. La empresa, que asegura contar con contrato vigente, pagos al corriente y todos los requisitos administrativos cumplidos, denuncia haber sido desalojada de manera unilateral de un punto estratégico de venta en la Terminal 2, mientras que otras compañías habrían resultado beneficiadas con espacios de mayor visibilidad comercial. El caso adquiere relevancia económica debido a que el flujo de millones de pasajeros que transitan anualmente por el AICM convierte la ubicación de las taquillas en un activo de alto valor para la captación de clientes e ingresos. De confirmarse un trato preferencial hacia determinados participantes del mercado, el episodio podría abrir cuestionamientos sobre transparencia, libre competencia y condiciones equitativas para los concesionarios que operan dentro de la principal terminal aérea del país.

Voz en off. Grupo Bolsa Mexicana de Valores concluyó la primera edición del Desafío MexDer, un ejercicio que reunió a más de 1,500 participantes de todo el país y que generó más de 53,000 operaciones simuladas en contratos de futuros del dólar y del S&P/BMV IPC. La iniciativa busca impulsar la educación financiera y acercar a estudiantes, inversionistas y profesionales al funcionamiento del mercado de derivados mediante herramientas prácticas que permiten desarrollar habilidades de análisis, gestión de riesgos y toma de decisiones en un entorno sin exposición a pérdidas reales…