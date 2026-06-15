De una “oficina” a la inteligencia estadounidense

El presidente Trump ha nominado a Joseph Jay Clayton, como Director de Inteligencia Nacional, el actual fiscal estadounidense investigó a los diez políticos mexicanos de Sinaloa, vinculados a la narcodelincuencia. También ha conducido, desde la fiscalía del distrito sur de Nueva York, los casos de Nicolás Maduro y Jeffrey Epstein, así como la detención de Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi, de origen iraquí e iraní, acusado de planear más de 20 atentados en Europa, Canadá y EU.

En la primera administración del presidente Trump participó como presidente de la Comisión de la Bolsa y de Valores.

Clayton, quien seguramente será ratificado en su nuevo cargo de Inteligencia por el Senado de EU, este miércoles 17 de junio, ha mantenido como objetivo detener a los líderes de los cárteles y considera que la corrupción es el método que los narcotraficantes emplean para poder operar sin problemas. Son relevantes sus casos relacionados con narcotráfico, terrorismo, espionaje, fraudes en seguridad y corrupción pública.

En la primera semana de mayo, la Presidenta Claudia Sheinbaum subestimó al fiscal Clayton, aludiendo a que “una oficina” en Nueva York había solicitado la detención con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, del senador Enrique Inzunza y del alcalde de Culiacán, todos ellos de Morena, junto con otros siete funcionarios de Sinaloa del ámbito de la seguridad pública. A lo que la Presidenta Sheinbaum replicó ironizando que cuál era la urgencia y que hacían falta pruebas.

Cabe señalar que la oficina del aún fiscal Clayton es la que ha mantenido condenas exitosas en más del 90 por ciento de los casos que ha atendido. El caso de Rocha Moya fue investigado y valorado por un Gran Jurado de la Corte Sur de Nueva York, quien dio un veredicto favorable para proceder en contra del gobernador en funciones de Sinaloa y de nueve asociados.

La oficina de Nueva York, la oficina del fiscal Clayton, no es cualquier “oficina” y la defensa del gobernador de Sinaloa con licencia, hecha por la Presidenta Sheinbaum, queda limitada ante la efectividad investigadora y operativa de la fiscalía del distrito sur de Nueva York. El caso de Sinaloa resonó mundialmente y mostró un México con alto nivel de corrupción e impunidad, con rostro de narcopolítico y narcogobierno.

Por otro lado, la nominación del presidente Trump para que el exfiscal Joseph Jay Clayton asuma como Director de Inteligencia Nacional y coordine las 18 agencias estadounidenses, incluyendo a la CIA, la DEA y el FBI, entre otras, habrá de poner la narcodelincuencia terrorista en la mira, a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación y a otras organizaciones criminales que trafican droga, en particular fentanilo, hacia EU; también seguirán evidenciándose a quienes sean cómplices de dichos cárteles, incluyendo a políticos y empresarios mexicanos, muchos de los cuales han sido señalados mediáticamente y a varios les han retirado las visas estadounidenses.

Malos tiempos para la clase política mexicana.