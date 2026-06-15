Expediente Irán. Memorándum de entendimiento

Valeria López Vela. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El mismo domingo en que Trump celebró su cumpleaños y el fin de la guerra, escribió “que fluya el petróleo”, mientras caían bombas israelíes sobre el sur de Beirut.

Esa imagen —un acuerdo de paz anunciado a la misma hora en que un actor que no lo firmó sigue disparando— resume lo que en realidad se alcanzó este 14 de junio: no la paz, sino un memorándum de entendimiento (MoU) frágil que detiene los combates sin tocar sus causas. Trump criticó el ataque sobre Beirut y a escribir que “no debió ocurrir”, mientras Teherán amenazaba con levantarse de la mesa. Lo que se firmará el 19 en Suiza no cierra el expediente nuclear, no aborda los misiles ni a los proxies, y depende de que cada parte cumpla antes de cobrar. Es un alto al fuego, no un tratado.

La divergencia de fondo: un mismo papel, tres lecturas

No todas las versiones del acuerdo valen lo mismo. La que circula con más fuerza —la de los medios estatales iraníes, encabezada por la agencia Mehr— es maximalista: enumera 14 cláusulas que incluyen desde la liberación de activos congelados hasta compromisos de reconstrucción y garantías sobre Líbano, y la presenta como texto cerrado. Pero esas 14 cláusulas no han sido validadas línea por línea por la prensa estadounidense ni confirmadas como el texto oficial definitivo; Washington describe un marco mucho más acotado —cinco puntos, “basado en desempeño”— en el que casi todo el alivio es condicionado y futuro.

El lector debe leer, por tanto, la versión iraní como aspiración negociadora más que como acuerdo verificado. Esa brecha —14 puntos contra 5, lo ya concedido contra lo aún condicionado— atraviesa toda la tabla de análisis que sigue, que no reproduce la narrativa de Mehr —reconstrucción con cifras infladas, garantías totales sobre Líbano— sino que depura los 9 puntos sobre los que existe algún grado de corroboración cruzada entre los tres países implicados.

Por qué es frágil

El expediente de hoy debe cerrar advirtiendo al lector que entre el anuncio del domingo y la firma del viernes 19 hay cinco días en los que esto puede caerse. Existen tres razones concretas:

Primero, el firmante ausente. Israel no negoció el acuerdo y lo ha calificado como un “mal acuerdo”. Un alto al fuego “en todos los frentes” cuya cláusula libanesa depende de un actor implicado que no está conforme es, por definición, inestable.

Segundo, el cumplimiento por fases. Al estar “basado en desempeño”, cada tramo de alivio depende de que la otra parte cumpla antes; cualquier disputa sobre quién incumplió primero puede congelar todo.

Tercero, lo no resuelto pesa más que lo firmado. Uranio, misiles y proxies quedan fuera o diferidos. El MoU detiene la guerra; no liquida ninguna de las causas que la originaron. El propio Trump pidió a las partes no “echarlo a perder”.