No debe haber ningún trato con la Coordinadora

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Si de verdad el gobierno de la Cuarta Transformación pretende restarle poder a la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y tener trato directo con las bases del magisterio, el camino sería aplicar realmente el sistema de consulta directa escuela por escuela.

En efecto, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el pasado fin de semana que, al iniciarse el siguiente periodo lectivo, se va a dialogar directamente con los trabajadores de base para conocer cuáles son sus demandas reales.

A partir de agosto, anunció la mandataria, se consultará directamente a las bases magisteriales, escuela por escuela y profesor por profesor, ya no a las cúpulas sindicales. Aseguró que ese diálogo con los docentes será sin intermediarios. “¿Por qué estar nada más encerrados en una representación sin saber realmente si se informa a todos de los acuerdos o propuestas que se hacen?”

En ese punto, la presidenta Sheinbaum expuso la sospecha que viene de tiempo atrás en el sentido de que las dirigencias sindicales no siempre comunican a sus bases todas las propuestas de las autoridades, ni tampoco toman en cuenta lo que exponen los maestros en sus asambleas.

La jefa del Ejecutivo federal puso como ejemplo las recientes rondas de negociaciones, efectuadas en la sede de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, con asistencia también del titular de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, “se hicieron muchísimas propuestas”, pero, a final de cuentas, los directivos sindicales mantuvieron la decisión de continuar con las protestas callejeras.

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La Comisión Permanente aprobará el mañana el nombramiento de Jemmifer Krystel

Castillo Madrid, como Administradora General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria de la secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Castillo Madrid, propuesta por la Presidenta Sheinbaum, tendrá la responsabilidad

de fiscalizar y auditar a las empresas y coorporativos más grandes de México, así como así como al sector financiero. Su objetivo es asegurar que los grupos con operaciones más significativas cumplan con sus obligaciones fiscales.

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La senadora Laura Itzel Castillo Juárez adelantó que como titular de la Secretaría de la Mujeres enfocará toda su energía para buscar que la sociedad mexicana sea paritaria, igualitaria y respetuosa de los derechos de las mujeres.

En un mensaje que compartió en redes sociales, la legisladora expresó que se siente honrada por la confianza manifestada por la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum, al invitarla para hacerse cargo de dicha dependencia, una vez que concluya su labor como presidenta del Senado de la República durante el Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura.

“Nuestro país fue pionero en los derechos de las mujeres y tenemos que seguir impulsando la agenda feminista de la Primera presidenta de México”, expresó. la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó este lunes que Laura Itzel Castillo Juárez se incorporará al Gabinete Federal como titular de la Secretaría de las Mujeres.

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Puebla le mete lupa a tribunales, por ello, el gobierno lanza tablero para medir cómo viven la justicia los ciudadanos y con ello, el estado se convirtió en sede de la presentación del Tablero Justicia Centrada en las Personas, una herramienta que busca evaluar el desempeño de los tribunales a partir de la experiencia de quienes utilizan los servicios judiciales.

Así, el gobierno poblano lidera estrategia nacional para medir la atención ciudadana en juzgados. El gobernador Alejandro Armenta, destacó que esa visión coincide con el humanismo que coloca los derechos sociales en el centro de la acción pública. Asimismo, recordó que el artículo primero de la Constitución obliga a todas las autoridades a garantizar el respeto a los derechos humanos.

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