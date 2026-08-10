• Mikel Arriola, abucheado

Carretada de abucheos, nos cuentan, la que se llevó ayer el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, en el Estadio Azteca, durante la entrega de los premios del Campeonato Sub-20 de la Concacaf. Y es que entre quienes conocen de futbol, tanto de lo que ocurre con los de pantalón corto como con los de pantalón largo, nos dicen que la afición le está cobrando un par de asuntos que nada le han gustado: la eliminación del ascenso y el descenso en el torneo —lo cual para muchos desincentiva la calidad que de por sí no es la mejor si se compara con la de las principales ligas del mundo— y el apoyo ciego al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Por eso, nos dicen, ayer, cada vez que Mikel aparecía en las pantallas para entregar un premio recibía muestras de desaprobación de miles de aficionados, entre los cuales ese escuchaba el grito de “¡ascenso, ascenso!” Interesante, nos comentan, que la afición se permitiera ser crítica. Aunque no está claro que la vayan a tomar en cuenta. Uf.

• GAM: unidad antes que fractura

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Entre quienes conocen a detalle de los asuntos políticos de la Ciudad y en particular de los procesos morenistas que están por entrar a etapas más complejas, nos dicen que algo ya empezó a moverse en la Gustavo A. Madero. Y es que mientras Morena enfrenta el reto de procesar sus diferencias internas, ya hay quien ha decidido tomar iniciativas que pueden ser relevantes para evitar fracturas o juego sucio. Resulta que el alcalde Janecarlo Lozano decidió adelantarse y reunió a legisladores, concejales y consejeros para colocar una idea que, les dijo, debe estar por encima de cualquier aspiración personal: la unidad. Es sabido que la GAM ha sido y es actualmente uno de los bastiones más importantes de la izquierda en la Ciudad. Así que el alcalde parece haber entendido que la siguiente batalla no comienza en las urnas, sino evitando que el movimiento se fracture desde dentro. Ya se verá si otros toman iniciativas similares y se asumen como coadyuvantes relevantes del proceso o si están dispuestos a asumir los costos de batallas entre grupos políticos hermanos en sus demarcaciones. Pendientes.

• En las mismas pero separados

Nos comentan que PAN y PRI encontraron una nueva causa común, ahora en los lineamientos sobre derechos de las audiencias. Desde ambos partidos salieron ayer acusaciones de censura, control de contenidos y riesgos para la libertad de expresión, aunque cada uno decidió librar su propia batalla. Jorge Romero, dirigente nacional panista, incluso adelantó una iniciativa para garantizar el derecho de réplica dentro de las mañaneras, mientras los diputados priistas exigieron frenar la consulta sobre las nuevas reglas y comenzar de nuevo. Nos dicen que el tema podría convertirse en uno de los primeros frentes legislativos compartidos por la oposición, sobre todo porque toca un terreno especialmente sensible: el de la comunicación política. La duda es si PAN y PRI lograrán pasar de los comunicados dominicales a una estrategia conjunta en el Congreso o, como tantas veces ocurre, cada bancada terminará defendiendo su propia versión de la libertad de expresión, con eso de que no quieren desdibujarse.

• Inscritos, 3 de cada 4 convocados

Con la novedad de que tres de cada cuatro aspirantes convocados por la UNAM a presentar el llamado examen de control, para determinar quién obtiene finalmente su ingreso a licenciatura, ya se han anotado al proceso. Esto, nos hacen ver, representa una buena noticia sobre la aceptación de las medidas adoptadas ante las anomalías que se presentaron en la aplicación de la prueba en línea. La Dirección General de Administración Escolar informó ayer que “desde las 14:00 horas del viernes 7 de agosto, hasta las 15:00 horas de hoy domingo 9 de agosto, 43 mil 619 personas aspirantes, que representan el 74.3 por ciento del total, han obtenido su cita con fecha, sede y horario para la aplicación de su evaluación”. Es sabido que a partir del miércoles comienza la aplicación y que esta seguirá hasta el 19 de agosto. En este espacio se informó sobre cómo la convocatoria a protestas contra la aplicación del examen de control ha ido bajando. Sin embargo, se ha lanzado un nuevo llamado a que quienes se sientan afectados por las decisiones de la UNAM acudan hoy a las 10:00 al estacionamiento de la Biblioteca Central. Así que pendientes.

• Los horizontes de Grecia

Y fue la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, quien ayer rindió su primer informe de gobierno con la advertencia de que el Movimiento del Sombrero, del cual es la cabeza principal, no tiene previsto pactar con otros partidos ni anteponer intereses políticos en definiciones relevantes. “Este proyecto nació de las necesidades, de la inconformidad y de la voluntad de una sociedad que decidió organizarse, participar y exigir de una manera distinta para gobernar Uruapan. Este gobierno independiente nació de la gente, le pertenece a la gente y la única manera en que podrá permanecer será con su gente: jamás pactando con absolutamente nadie”, refirió Quiroz. Nos piden no perder de vista que en el evento estuvieron presentes el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, y el senador por ese partido Luis Donaldo Colosio, aunque también pasó lista el morenista Emmanuel Reyes. Todos escucharon al público vitorear a la alcaldesa como próxima gobernadora de Michoacán, pero también oyeron cuando planteó que la causa de la justicia en el caso de su marido, Carlos Manzo, sigue abierta, antes de solidarizarse con las madres buscadoras. Ahí el dato.

• Relevante golpe al CDS

Relevante, nos comentan, la detención de 28 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa —entre los cuales figuran dos mujeres— que se dio en Mazatlán el viernes pasado, pero que se conoció ayer. La acción, se ha informado, fue llevada a cabo por elementos de la Guardia Nacional en coordinación con el Ejército Mexicano, durante patrullajes de vigilancia y reconocimiento terrestre. De acuerdo con el reporte de las comandancias de la Tercera Región Militar, la Novena Zona Militar y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa los elementos federales aseguraron un inmueble, 15 armas de fuego largas, 94 cargadores, dos mil 964 cartuchos de diversos calibres y equipo táctico diverso, lo cual, junto con los detenidos, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán. Los golpes a la organización delictiva actualmente dividida en dos facciones se han venido sucediendo y representan una respuesta a hechos de violencia de alto impacto ocurridos en días pasados, nos aseguran.