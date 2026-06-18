Expediente Irán. El día después de una paz ajena

Valeria López Vela. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La firma electrónica del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán no encendió celebración alguna en la región. Las consecuencias fueron otras: alivio táctico, cautela estratégica y una contabilidad minuciosa de los costos políticos. En Medio Oriente casi todos quieren que la guerra termine; muy pocos quieren que esa desescalada se convierta, de un día para otro, en una nueva arquitectura regional con incertidumbre nuclear o aranceles marítimos.

El primer dato es marítimo. La reapertura del estrecho de Ormuz y la consiguiente caída del riesgo energético explican buena parte de la acogida favorable; aunque Irán ya adelantó que cobrará peajes. Emiratos Árabes Unidos reclamó la implementación plena del acuerdo, el cese de hostilidades y la libertad de navegación. No habló de normalización con Israel ni de una nueva era diplomática, sino de rutas, comercio y estabilidad.

Bahréin, ya dentro de los Acuerdos de Abraham, recibió el entendimiento con mayor holgura. Lo presentó como un paso hacia la desescalada y la construcción de confianza, y con razón: Manama ya pagó el costo político de normalizar con Israel. No tiene que justificar una adhesión nueva ni cruzar una línea simbólica adicional. Puede celebrar la distensión sin abrir otro frente interno.

Arabia Saudita se movió con más precisión. Riad no rechazó el memorando, pero desplazó el centro de gravedad hacia la verificación. Su pregunta no es si Trump puede anunciar la paz, sino si alguien podrá comprobarla: enriquecimiento, material nuclear, inspecciones sostenibles, mecanismos fiables. Arabia no dice “normalización”; dice “garantías”. Y esa diferencia lo es todo.

Qatar aparece en su papel de siempre: mediador, amortiguador, administrador del día después aunque, en las sombras, sólo vele por sus intereses. Doha quiere evitar la recaída en la guerra, pero no quedar atrapada en una normalización precipitada con Israel mientras los proxys de Irán queden expuestos. Turquía, por su parte, saludó el acuerdo como un avance hacia la paz regional, aunque pidió evitar provocaciones. Ankara respalda el proceso; no por fuerza el paquete completo de Trump.

La tensión de fondo vive en los Acuerdos de Abraham. Washington quisiera transformar el entendimiento con Irán en una plataforma para ampliar la normalización árabe e islámica con Israel. Pero la región está separando expedientes.

Israel, además, recibe el memorando como una paz ajena. No puede romper con Trump, pero tampoco asume compromisos de un acuerdo que no firmó. Netanyahu necesita proteger a sus ciudadanos del terrorismo de Hezbolá, anidado en Líbano; Trump, sólo piensa en una victoria diplomática. Sus intereses no cuentan la misma historia ni enfrentan los mismos costos internos.

La firma electrónica del memorando de entendimiento abrió una ventana rota, no clausuró el conflicto. Y un orden levantado sobre una ventana rota no abriga: sólo enseña, con más nitidez, por dónde volverá a entrar el frío.