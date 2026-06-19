¿Pues qué no entienden?

Se les dijo hasta el cansancio que el tema del nepotismo no pasaría, ah, pero a los del Verde les encanta dar la contra o hacer manita de puerco; cualquiera de las dos es igual. Para gracia de muchos y desgracia de ellos, salió Citlalli Hernández a decir que no van a aceptar que en su coalición exista algo contrario a lo dicho por la Presidenta de México y por su partido, en lo que se refiere al tema de postular familiares en cargos inmediatos o, lo que es lo mismo, heredar los puestos: “Morena no permite que participe alguien que es familiar de quien está gobernando en turno”. Así, fácil, claro y sencillo fue el mensaje para el gobernador de San Luis Potosí y su esposa, Ruth González. Ya si quieren romper la alianza, pues a ver de qué cuero salen más correas.

Y el premio al necio del año, superando por mucho a Ricardo Gallardo, es para Félix Salgado Macedonio. Y es que el terco senador, padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, no entiende que no va a pasar su aspiración. Todavía entendemos a Ricardo, pues pertenece a otro partido, pero ¡éste es del mismo! Cómo estará la cosa que hasta la misma Citlalli dijo: “A la pregunta de si Félix puede registrarse, pues sí puede registrarse, es militante de Morena, todos nuestros militantes pueden registrarse, luego la Comisión de Elección informará a cada uno si cumple con los requisitos”, y añadió que “uno de nuestros requisitos, por supuesto, desde que el Consejo Nacional aprobó varias cosas, es el no nepotismo. Entonces, todas nuestras militancias pueden registrarse, es competencia de nuestros órganos internos definir si cumplen esos requisitos y validar, en su caso, el registro o no”. O sea que, en pocas palabras, le dijo que se registrara, pero que no va a pasar. Fácil.

Hablando de morenistas, no quitan el dedo del renglón en insistir en que la elección de Coahuila estuvo amañada y comprada; sin embargo, conseguir que tumben las 16 diputaciones ganadas por medio del voto popular es un poco, por decir lo menos, “soñador”, porque si bien al PRI de Manolo Jiménez le fue bien y consiguió “zapato” en la elección, la realidad es que Morena ha hecho lo propio en otros estados. A lo mejor lo que quieren los morenistas es sólo hacerla de tos para enviarle un mensaje a su militancia de que, a pesar de todo, en lo que respecta al norteño estado, no andan tan mal, aunque eso signifique destinar recursos, esfuerzos y medios a cubrir y demostrar un supuesto fraude que no existe ni existió. Que mejor reúnan fuerzas para el proceso electoral que se viene en puerta. Eso sí es lo que los debe ocupar si quieren mantener su gran mayoría.

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Una joyita resultó la alcaldesa Nancy Napoles. Pues resulta que la edil de Tenancingo, Estado de México, se aventó la grandiosa idea de autosecuestrarse y que se pagara por su rescate la nada despreciable cantidad de 40 millones de pesos. Su magnífico plan era, en su mente, sencillo: que el rescate saliera del erario y ya con eso se cubriría un desfalco que trae a cuestas. Total, que no sabemos si la ideota no contemplaba que alguien iba a investigar y que obviamente la iban a pescar en tan burda idea para recuperar lo que se embolsó con anterioridad. Ya no sólo trae el delito del dinero que perdió, también trae el borbote del autosecuestro. Lo que sí es garantía es que pasará un buen rato tras las rejas. Nada más falta que ahí se le ocurra un plan que sí funcione y con el que logre escapar, aunque, después de ver su sagacidad, no lo creo.

La que no ayuda, pero sí estorba, es la sobrina de AMLO, Manuela López Narváez. Están viendo que el horno no está para bollos y a la dama se le ocurrió describir al presidente Trump como “un tipo asqueroso”. Recordemos que el presidente norteamericano sí acusa de recibo los mensajes que le mandan, y la prueba está en la respuesta que recibió del dictador venezolano Nicolás Maduro cuando, envalentonado, le gritó: “Vengan por mí, cobardes”, y pues sí, fueron por él. De qué tamaño estará el tema que hasta la Presidenta Sheinbaum salió a reprenderla y bajarle presión al asunto. Precisamente por eso traen como traen a los López: por soberbios y porque se creen invencibles. Y no lo son.

La última…

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibirá en México al rey de España, Felipe VI. Ahí como no queriendo la cosa, todo va encaminado a una disculpa pública por el tema del abuso que se dio en esta hermosa tierra en tiempos de la Conquista. Tanto que decían que no se podía, y miren cómo va la cosa. ¡Bien Presidenta!

…y nos vamos.