Un hombre a medias

Half Man es una serie escrita por Richard Gadd (HBO) que cuenta la relación entre dos jóvenes que en los años ochenta, en un pequeño pueblo de Escocia, establecen una relación de hermandad forzada por la relación entre sus madres, marcados por el estigma y por la ausencia paterna.

Niall es un joven delgado, pequeño e introvertido que oculta su homosexualidad por miedo a la violencia homofóbica y Ruben es lo contrario: extrovertido, expansivo, dominante, alto, fuerte, seductor, con claras tendencias antisociales de la personalidad. Niall queda marcado por la sombra de Ruben, quien funciona como hermano mayor, salvador, acosador, protector y verdugo. La relación siempre está atravesada por la contradicción. Ruben lo agrede y lo rescata, despierta admiración y resentimiento, amor y odio. La serie sigue el derrumbe progresivo de esta relación a lo largo del tiempo. Niall descubre que una buena parte de las cosas que creyó haber logrado por sí mismo y con la ayuda de su madre, fueron sostenidas por Ruben, a quien tanto envidia y desprecia al mismo tiempo. La herida es enorme. Parece que nunca ha logrado hacer nada con su vida sin que Ruben participe de alguna manera, ya sea como una referencia internalizada de masculinidad, como una sombra que no le ha permitido brillar o como una amenaza para su vida, que lo hace vivir siempre aterrado.

La serie aborda uno de los temas que han sido tendencia en los últimos años, sobre formas enfermizas, violentas y destructivas de ser hombre, como la única alternativa de afirmación viril. La homofobia que Niall teme viene también de adentro de sí mismo. Se odia por no ser un heterosexual como Ruben, a quien parece irle mucho mejor en la vida, a pesar de sus graves problemas de control de impulsos, de ira desbordada, que le trae consecuencias con el sistema legal a lo largo de toda su vida.

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El vínculo de estos hombres bien puede explicarse mediante la

hipótesis de la psicoanalista Jessica Benjamin, que en su libro Los lazos del amor (Paidós,1996) sostiene que “la dominación y la sumisión resultan de una ruptura de la tensión necesaria entre la autoafirmación y el reconocimiento mutuo”. Entre estos personajes no hay un reconocimiento de la independencia del otro. Uno necesita controlar, el otro necesita rebelarse, pero también seguir dependiendo, interpretando al infinito los papeles de amo y esclavo, en total complicidad.

La homofobia internalizada y la vivencia de la sexualidad como experiencia clandestina atraviesan esta dinámica. El deseo aparece mezclado con vergüenza, fascinación y violencia. Niall no sólo odia a Ruben. Quiere parecerse a él, vestir como él, hablar como él, seducir como él. Fantasea con ser, aunque sea por una hora, la persona que ha determinado toda su existencia. Lo odia porque representa aquello que él no puede ser. Lo admira porque encarna la libertad y la audacia que para él son inaccesibles.

Benjamin afirma que “la dominación es una torsión de los lazos del amor”. El vínculo entre ambos nace de la necesidad de reconocimiento y ayuda mutua, pero se transforma en una relación de sometimiento. Niall justifica muchas de sus acciones colocándose en el lugar de la víctima, atribuyendo a Ruben la responsabilidad de sus propios actos. Los dos reproducen, cada uno a su manera, una relación de violencia y destrucción.

La serie muestra cómo el deseo de romper límites para sentirse vivo puede convertirse en una forma de autodestrucción. El “monstruo” que es Ruben ha sido alimentado por la madre que nunca fue capaz de ponerle límites, pero también por Niall y su madre, mediante esa relación mezcla de admiración, dependencia y envidia. Benjamin escribe también que “la lucha por ser reconocido por otro, y así confirmar nuestro yo, constituye el núcleo de las relaciones de dominación”. Esa lucha es el motor de la historia.

Half Man, un medio hombre, un hombre a medias, trata sobre la violencia masculina, sobre la dependencia emocional, sobre la dificultad de ser hombre sin recurrir a la violencia, pero también sobre el costo de construir la propia identidad a partir de una sombra.