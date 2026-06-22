Al rato regresan

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Tardó en pasar lo que se sabía que iba a suceder con el conflicto de la CNTE. El Gobierno fue cambiando su narrativa cuando se dio cuenta de que no había manera de ponerse de acuerdo.

Lo obligado es que la sociedad conozca los términos por los cuales se llegó al fin del conflicto, que más bien se sabe que es la postergación de éste. Fueron muchos meses de discusión en los cuales no se llegó absolutamente a nada.

El Gobierno podrá argumentar cualquier cosa, pero en los hechos prometió una serie de medidas favorables para la CNTE, pero a la mera hora no cumplió y buscó a como dio lugar darle vuelta a un asunto que de origen fue un error estratégico, cargado de oportunismo.

Con razón la Coordinadora se dice engañada. A partir de ahora lo que hará es perseguir a la Presidenta por todo el país. Algo similar de lo que hizo López Obrador con sus huestes con Felipe Calderón, por la elección del 2006, y lo que hizo también la CNTE con Enrique Peña Nieto por la reforma educativa del 2013.

No queda claro qué va a pasar a partir de ahora, pero si alguien respira es el Gobierno. Suponemos que sabe muy bien que tarde que temprano la Coordinadora regresará y tomará la CDMX de nuevo para otra vez tener en vilo a los ciudadanos. No hay manera de cumplir su demanda de origen, sigue siendo un cierto enigma cómo se les dijo que sí a algo que era evidente que no se podía cumplir.

Los votos son los votos y como ya los obtuvieron las cosas adquieren otra dimensión para el Gobierno, pero evidentemente no para la Coordinadora.

Uno de los problemas que enfrenta la CNTE es que, en algún sentido, al Gobierno le funcionó su nueva narrativa ante la sociedad, pero sobre todo al interior de la Coordinadora lo que le permitió provocar divisiones internas.

Sin embargo, la CNTE se mueve bajo otros parámetros y con todo y que seguramente se dará una lucha intestina al interior de la organización, es definitivo que buscará la manera de reorganizarse con todo y el cúmulo de contradicciones internas que tienen.

No se puede soslayar que, por más que sea una organización que intenta ser horizontal más que vertical, prevalecen liderazgos y presiones internas, que determinan en buena medida, en medio del ofrecimiento de “beneficios” selectivos por la forma en que desarrollan sus estrategias.

De nuevo el Gobierno lo único que hizo fue, suponemos que a billetazos, patear el bote. De otra manera no se entiende que la Coordinadora haya tomado la decisión de regresar a sus estados.

Lo que seguramente no vamos a conocer, propio de la opacidad del gobierno, son los términos en los que se llegó a esta momentánea solución. El Gobierno está obligado a dar a conocer el porqué toma la decisión de llegar a un acuerdo y con base en qué lo hizo.

La Coordinadora debe considerar seriamente que los capitalinos repudiaron al final el movimiento. Los comerciantes de la Plaza de Santo Domingo se hicieron valer y no sólo eso, las redes se llenaron de comentarios en contra de la Coordinadora, a la vez que los comerciantes, que en otro tiempo fueron solidarios, en esta ocasión de plano les manifestaron su absoluto encono.

El Gobierno tendrá que pensar qué hacer. Está claro que tiene dos varas para medir las cosas en cuanto a los manifestantes. A los que les son afines los consiente e incluso les permite actos vandálicos, no se atreve a detener a nadie. Pero si se trata de los que no son afines, se van con todo en contra de ellos.

La Coordinadora dejó de ser un aliado para convertirse en un estorbo. Pero lo único que se hizo de nuevo fue patear el bote, en esta ocasión se entiende, porque el Mundial está entre nosotros, hay que mostrar buena cara ante las visitas.

RESQUICIOS.

Los partidos políticos se pasan los tiempos electorales por el arco del triunfo. Todavía no inicia ningún proceso y ya se adelantaron, pasó en otros tiempos y con López Obrador se dio el banderazo de salida oficial con esa figura llamada coordinadores.