• El daño está hecho

Nos dicen que aunque la CNTE ya levantó su plantón en CDMX y acordó también poner una pausa a su huelga nacional, no hay forma de revertir la afectación que ya causó a miles y miles y miles de niños, niñas y adolescentes de educación básica, que se quedaron sin clases en los más de 15 días que mantuvo sus movilizaciones en la capital y otros estados. Se nos advierte que el tema se vuelve aún más complicado para estudiantes de las escuelas involucradas, porque todo esto ocurrió precisamente antes de terminar el ciclo escolar. Por si fuera poco, todavía no hay garantía de que el largo puente de los maestros disidentes haya terminado, pues al menos las secciones de Zacatecas y Guerrero mantendrán la suspensión todavía este lunes. Mucho comentan los líderes de los docentes de asambleas para analizar cuándo ir o cuándo venir de sus huelgas, pero nada de cómo hacer para al menos intentar recuperar el tiempo perdido en las aulas. Qué tal.

• Políticos, adelante; INE, atrás

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Nos piden no perder de vista las alertas que encendió el consejero electoral Arturo Castillo, quien dio cuenta de que el árbitro electoral ha recibido ya más de 180 quejas o denuncias por actos anticipados de campaña en 27 entidades, centralmente en las 17 en donde estarán en juego gubernaturas. De suyo, nos comentan, el dato ya es para levantar la ceja, porque esos hechos, en caso de comprobarse, indicarían que el ansia de actores políticos por hacerse notar ya está alterando el equilibrio de la contienda del año entrante. Lo que ya inquieta ante ello, nos aseguran, es el de que el Instituto Nacional Electoral nada está haciendo ante los casos de propaganda abierta en favor de políticos que tendrían hoy el carácter de anteprecandidatos. “Sigo creyendo que el Instituto Nacional Electoral está siendo un árbitro que no está arbitrando un partido que empezó hace ya mucho tiempo”, fueron los dichos de Castillo el viernes pasado. Uf.

• Gobiernos afines a Trump

Y donde no dieron crédito a las dudas que planteó el presidente izquierdista Gustavo Petro, sobre la elección de ayer, en la que conteos dan por ganador al derechista Abelardo de la Espriella fue en Washington. Y es que resulta que tras cerrarse el cómputo que arroja el triunfo del aspirante opositor, el que ya se comunicó con él fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. “Acabo de hablar con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, para felicitarlo por su victoria electoral. La Administración Trump espera con interés trabajar estrechamente con su próxima administración para avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos. Los mejores días de Colombia están por venir”, publicó Rubio en redes. Es sabido que en días pasados el presidente Donald Trump expresó apoyo a De la Espriella, nos dicen que quizá con miras a consolidar un grupo afín de gobiernos en donde ya figuran los de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Honduras y Costa Rica.

• “El peor presidente”

Y fue el dirigente estatal de Morena en Yucatán, Carlos Bojórquez, el que dijo en un acto multitudinario de su partido en Tizimín, micrófono en mano, que el peor presidente que ha tenido México es Andrés Manuel López Obrador. En un video que se viralizó en las benditas redes se le escucha decir en un acto celebrado el fin de semana lo siguiente: “…la Cuarta Transformación que ya va en su segundo piso la inició el peor presidente que ha tenido México, que se llama Andrés Manuel López Obrador, para quien pediría un fuerte aplauso”. Después de la pifia el líder yucateco trató de componerle, nos comentan. “Yo creo que en algún momento por la emoción de hablar, porque yo escribo y cuando cometes una errata la corriges, pero cuando hablas no tienes un apuntador, a menos que tengas a quien te esté soplando. A mí me gusta hablar como voy sintiendo. Y yo dije una expresión desafortunada respecto al presidente Andrés Manuel, sinceramente yo no me di cuenta, hay una distancia fonética muy breve entre mejor y peor. No estoy justificando ningún tipo de pifia, una errata. Ah, bueno, menos mal.

• ¡Aaarrancan!

Y será hoy mismo cuando comience la etapa de registro de precandidatos de la 4T a alguna de las 17 gubernaturas que estarán en juego el año entrante. Es sabido que para tratar de evitar violaciones a la ley, la convocatoria señala que lo que se elegirá serán coordinadores de la defensa de la transformación. Se ha informado que toda esta semana será para registro de aspirantes, aunque las entidades han sido divididas en bloques. Así el lunes se abre el registro para Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche y el martes para Chihuahua, Colima y Guerrero. El miércoles se baja la cortina para un primer corte de caja y porque, dicen morenistas, ese día juega la Selección Mexicana. El jueves se retoma el proceso para Michoacán, Nayarit y Nuevo León; el viernes toca a Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora y finalmente el sábado a Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. Ya en días pasados figuras relevantes del morenismo solicitaron licencia y se tiene previsto que del cúmulo de registros, Morena dé luz verde sólo a los perfiles más conocidos y, por supuesto, han subrayado, que cumplan los estatutos.

• Se saborean

Y hablando de las elecciones en Colombia, los que, nos dicen, ya andan salivando y frotándose las palmas son los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno, y del PAN, Jorge Romero, quienes, aun cuando los comicios presidenciales celebrados ayer en aquel país no están totalmente concluidos —aún falta ver cómo reacciona el oficialismo—, no dudaron en aclamar la victoria del candidato de derecha, Abelardo de la Espriella. Nos comentan que más que aplaudir a una figura extranjera con la que simpatizan, los vítores lanzados por Moreno y Romero encarnan la esperanza de que la oposición mexicana pueda ahora sí experimentar lo mismo en los comicios federales de 2027 y de 2030; sin embargo, nos hacen ver que es lamentable que los líderes del tricolor y el blanquiazul piensen que pueden verse beneficiados por una aparente ola regional sólo esperando a que aquella tendencia cambie su suerte, en lugar de ponerse a pensar en su caso particular y en la muy seria reflexión sobre qué tanto han dejado de hacer para que en dos elecciones consecutivas el grueso del electorado les haya dicho que no. Ahí el dato.