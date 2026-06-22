Políticos, adelante; INE, atrás

Nos piden no perder de vista las alertas que encendió el consejero electoral Arturo Castillo, quien dio cuenta de que el árbitro electoral ha recibido ya más de 180 quejas o denuncias por actos anticipados de campaña en 27 entidades, centralmente en las 17 en donde estarán en juego gubernaturas. De suyo, nos comentan, el dato ya es para levantar la ceja, porque esos hechos, en caso de comprobarse, indicarían que el ansia de actores políticos por hacerse notar ya está alterando el equilibrio de la contienda del año entrante. Lo que ya inquieta ante ello, nos aseguran, es el de que el Instituto Nacional Electoral nada está haciendo ante los casos de propaganda abierta en favor de políticos que tendrían hoy el carácter de anteprecandidatos. “Sigo creyendo que el Instituto Nacional Electoral está siendo un árbitro que no está arbitrando un partido que empezó hace ya mucho tiempo”, fueron los dichos de Castillo el viernes pasado. Uf.