Y fue el dirigente estatal de Morena en Yucatán, Carlos Bojórquez, el que dijo en un acto multitudinario de su partido en Tizimín, micrófono en mano, que el peor presidente que ha tenido México es Andrés Manuel López Obrador. En un video que se viralizó en las benditas redes se le escucha decir en un acto celebrado el fin de semana lo siguiente: “…la Cuarta Transformación que ya va en su segundo piso la inició el peor presidente que ha tenido México, que se llama Andrés Manuel López Obrador, para quien pediría un fuerte aplauso”. Después de la pifia el líder yucateco trató de componerle, nos comentan. “Yo creo que en algún momento por la emoción de hablar, porque yo escribo y cuando cometes una errata la corriges, pero cuando hablas no tienes un apuntador, a menos que tengas a quien te esté soplando. A mí me gusta hablar como voy sintiendo. Y yo dije una expresión desafortunada respecto al presidente Andrés Manuel, sinceramente yo no me di cuenta, hay una distancia fonética muy breve entre mejor y peor. No estoy justificando ningún tipo de pifia, una errata. Ah, bueno, menos mal.