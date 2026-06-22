¡Aaarrancan!

Y será hoy mismo cuando comience la etapa de registro de precandidatos de la 4T a alguna de las 17 gubernaturas que estarán en juego el año entrante. Es sabido que para tratar de evitar violaciones a la ley, la convocatoria señala que lo que se elegirá serán coordinadores de la defensa de la transformación. Se ha informado que toda esta semana será para registro de aspirantes, aunque las entidades han sido divididas en bloques. Así el lunes se abre el registro para Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche y el martes para Chihuahua, Colima y Guerrero. El miércoles se baja la cortina para un primer corte de caja y porque, dicen morenistas, ese día juega la Selección Mexicana. El jueves se retoma el proceso para Michoacán, Nayarit y Nuevo León; el viernes toca a Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora y finalmente el sábado a Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. Ya en días pasados figuras relevantes del morenismo solicitaron licencia y se tiene previsto que del cúmulo de registros, Morena dé luz verde sólo a los perfiles más conocidos y, por supuesto, han subrayado, que cumplan los estatutos.