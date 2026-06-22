El daño está hecho

Nos dicen que aunque la CNTE ya levantó su plantón en CDMX y acordó también poner una pausa a su huelga nacional, no hay forma de revertir la afectación que ya causó a miles y miles y miles de niños, niñas y adolescentes de educación básica, que se quedaron sin clases en los más de 15 días que mantuvo sus movilizaciones en la capital y otros estados. Se nos advierte que el tema se vuelve aún más complicado para estudiantes de las escuelas involucradas, porque todo esto ocurrió precisamente antes de terminar el ciclo escolar. Por si fuera poco, todavía no hay garantía de que el largo puente de los maestros disidentes haya terminado, pues al menos las secciones de Zacatecas y Guerrero mantendrán la suspensión todavía este lunes. Mucho comentan los líderes de los docentes de asambleas para analizar cuándo ir o cuándo venir de sus huelgas, pero nada de cómo hacer para al menos intentar recuperar el tiempo perdido en las aulas. Qué tal.