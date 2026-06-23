Apagones del bienestar

De algunos años a la fecha, de manera recurrente hay apagones veraniegos en todo México, especialmente en los lugares más cálidos; las explicaciones oficiales han sido que hubo viento, tormentas con rayos y centellas, calor… omitiendo el hecho de que la infraestructura de generación está rebasada, pero en especial que la Red Nacional de Transmisión quedó superada al punto de que ni siquiera una actividad económica en descenso aminora la demanda, acercándose ésta a la oferta real disponible de electricidad.

El pasado fin de semana hubo apagones prolongados en Tabasco, Campeche, Yucatán y parte de Quintana Roo; no se vio la entrada en acción del barco turco anclado frente a Puerto Morelos, el Karpowership de la compañía que encabeza Orhan Karadeniz, que rentó el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), a cargo de Mauricio Cuéllar. Y desde el jueves pasado los cortes de suministro afectaron a miles de hogares y centros productivos en Monterrey y municipios conurbados a sólo unos días de iniciar la temporada de calores intensos.

El futbol también juega: durante el partido inaugural en la CDMX la demanda de energía de 27 millones de hogares fue de 49.4 GW, con lo que estuvo a sólo 0.77% de alcanzar la oferta real disponible de 49.7 GW en el momento; con las olas de calor previstas y los próximos partidos de la Selección Nacional de Futbol, la demanda estimada por el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, que encabeza Gabriela Gutiérrez, subiría hasta 10% y rozará los 54GW.

El sexenio pasado hubo más retórica que aumento real de la generación. Se dio la “gran nacionalización” de 13 plantas viejas de ciclo combinado de Iberdrola con un sobreprecio de casi 40%, siendo la gran ganadora la firma española que encabeza Ignacio Galán: con ese dinero desarrolla ahora plantas de energía renovable en Brasil, mientras en México se cumplió el sueño estatista de Andrés Manuel López y del entonces director de la CFE, Manuel Bartlett, de elevar a 54% la participación de la paraestatal en la capacidad eléctrica total del país, pero sin agregar un voltio de nueva producción.

En transmisión de alta tensión la situación fue de estancamiento, pues sólo se agregaron 28 kilómetros a la Red Nacional de Transmisión… y su estado actual es básicamente el mismo, es decir, un “mallado” muy abierto y poco denso que no permite trasladar con eficiencia la energía de una planta de generación a los centros donde repunta la demanda ya sea de forma consistente o repentina.

La política eléctrica ha cambiado algo en el actual Gobierno que enfáticamente se pronuncia en favor de coinvertir con empresas privadas tanto en generación como en transmisión…, pero conservando el Gobierno la mayoría accionaria, con aportaciones en especie (como las autorizaciones de operación y garantía de compra del fluido generado) y con el control de la gobernanza.

Está por verse el funcionamiento de tal modelo de inversión mixta para agregar 22 GW en los próximos cuatro años. Pero los apagones ya están aquí… aunque existe solución para hacerles frente. Ya le cuento.

César Garrido levanta para la MH. Para la alcaldía Miguel Hidalgo, uno de los ejes sobre los que se moviliza la actividad económica de la CDMX, ya se perfilan quienes competirán para gobernarla luego de dos exitosos periodos del panista Mauricio Tabe. De acuerdo a la más reciente medición de opinión hecha por GobernArte —una de las casas que conserva prestigio por su rigor metodológico y resultados certeros— entre los albiazul hay tres posibles candidatos: Margarita Zavala (29.1%), César Garrido (21.3%) y América Rangel (19.5%); por el PRI está Elena Garfias (25.9%) y Hugo Gutiérrez (23.5%); por Morena figura Víctor Hugo Romo (26.1%), sobre quien pesa una acusación por corrupción de cuando gobernó la alcaldía, María Teresa Ealy (25.8%) y Miguel Torruco (19.3%) que fuera derrotado en 2024. De MC, ni al caso mencionarlo.

Destaca el caso de Garrido, actual director jurídico de la MH, por su trabajo directo en territorio, tanto en los barrios como en las zonas residenciales, con vecinos y prestadores de servicio, gestionando los acuerdos y acciones que permiten se trate de una de las demarcaciones más seguras de la capital donde se preserva una alta calidad de vida.

No lo pierda de vista.

Gobierno frijolero. Si no es propaganda y proselitismo electoral, quién sabe qué sean las recién Reglas de Operación del Programa Acopio para el Bienestar 2026 que establece para el frijol un precio de acopio de 27 mil pesos por tonelada, con un límite máximo de cinco toneladas por productor, para agricultores con hasta 30 hectáreas de temporal o cinco hectáreas de riego, y venderlo en 12 mil pesos (cuando el frijol negro en el mercado se vende a nueve mil pesos y el pinto, en 10 mil pesos) con un costo para el erario superior a los 4,700 millones al intervenir Alimentación para el Bienestar —a cargo de María Luisa Albores— sobre 240 mil toneladas de las 995 mil toneladas de la actual cosecha, o sea, 24% del total.

En análisis de esas reglas realizado por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que dirige Juan Carlos Anaya, expone que la medida no orientó las decisiones de cultivo de los productores (debió publicarse previo a la siembra), distorsiona el mercado con precios gubernamentales no fundamentados salvo en el voluntarismo de “apoyar el ingreso de los productores”, lo cual puede desplazar a los compradores privados con una “distorsión en la formación de precios que incentiva la retención especulativa de inventarios, la menor participación de comercializadores y empacadores, y el riesgo de triangulación o fragmentación artificial de unidades productivas”.

El asunto resulta explosivo.