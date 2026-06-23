Hay que tomarlas en serio

1. A algunas selecciones africanas se les tiene que tomar mucho muy en serio, más allá de que hayan calificado al Mundial. Van teniendo un historial en los últimos Mundiales, que las colocan como equipos competitivos y brillantes.

Por más que no hayan dado un paso más en los Mundiales, excepción de Marruecos, hay equipos como Costa de Marfil que se han convertido en un conjunto atractivo y profundamente difícil para sus adversarios.

Cabo Verde es un grato enigma, ha tenido una irrupción espectacular. No se sabe si hay un trabajo futbolístico en el país o resulta que sus jugadores se van al extranjero y ahí es donde se desarrollan. Si trabajan internamente, si desarrollan su liga y trabajan con fuerzas básicas, es probable que Cabo Verde siga un camino similar al que ha tenido Costa de Marfil.

Senegal y Marruecos se vieron envueltos en un lío lamentable. La final de la Copa Africana terminó siendo un lío en el que los árbitros acabaron siendo parte de ello. Hasta ahora Senegal no se ha visto como en otras ocasiones, pero no se puede perder de vista que en los últimos Mundiales resultó una selección competitiva y atractiva. Marruecos ya es de a deveras.

No todos pueden ser campeones. Sin embargo, la memoria futbolera ciertamente se marca por los trofeos, pero mucho tiene que ver con la nostalgia y el recuerdo de partidos que acabaron siendo históricos y se quedaron en la memoria de todos. Las emociones en Cabo Verde por sus juegos contra España y Uruguay ya están tatuadas en el país y en sus jugadores, venga lo que venga.

Las selecciones africanas han trabajado a lo largo de años a pesar de las muy difíciles condiciones económicas y políticas en sus países, el futbol ha sido y es su gran fiesta.

2. Argentina juega para Messi y Messi juega para Argentina. Todo gira en torno a quien por ahora es la gran figura del Mundial. Messi va acumulando un singular récord, es quien más goles ha anotado en la historia de los Mundiales y quien más penaltis ha fallado.

3. A la presidenta le dio por subirse al pato Merlín. Es tiempo del espectáculo y a la mandataria le ha dado por meterse en todo aquello que desde fuera llame la atención. Tendrá sus razones, las cuales muy probablemente son pensadas en un público que la tiene con altos niveles de popularidad.

Es cuestionable que se piense en los patos y se haga un espectáculo en la mañanera y no se tenga la sensibilidad para recibir a colectivos que viven buscando a sus hijos.