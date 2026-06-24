Expediente Irán. Vance vs Rubio: el rostro de Jano

El Memorándum de Islamabad entre Estados Unidos e Irán es un texto con rostro de Jano: una cara mira al poder, la otra a la legitimidad. Y en Washington esas dos caras ya tienen nombre: JD Vance y Marco Rubio. No son dos gobiernos; son dos biografías obligadas a compartir el mismo guion y competir por la misma candidatura0

Vance no es un republicano de seguridad nacional clásico. Su biografía se levanta sobre tres capas: el origen popular en Middletown, Ohio; los Marines y el despliegue en Irak; y el ascenso meritocrático por Ohio State, Yale y Silicon Valley que “Hillbilly Elegy” convirtió en mito. De ahí salió el senador de 2022 y, después, el vicepresidente. Su política exterior mezcla restricción militar, nacionalismo económico y guerra cultural: no es aislacionista, acepta la fuerza si es acotada, pero desconfía de guerras abiertas y alianzas que no rinden cuentas al contribuyente. En Múnich, en 2025, no señaló a Rusia ni a China como amenaza, sino a la censura y la tecnocracia europeas. Cofundó Rockbridge Network, financiado por donantes tecnológicos: representa tanto al obrero del Rust Belt como a una derecha soberanista y antiestablishment. Trump lo hizo el dueño político del MoU. Frente a Israel no rompe, pero advierte: Tel Aviv no puede “matar” su salida de todos sus problemas, y depende de la defensa estadounidense.

Rubio viene de otra tradición. Hijo de inmigrantes cubanos, nacido en Miami en 1971, se formó en clave anticastrista, antichavista y antiiraní. En su audiencia de confirmación midió cada programa con tres preguntas —si hacía a Estados Unidos más seguro, más fuerte o más próspero— pero lo tradujo a la lógica de seguridad tradicional: sanciones, disuasión, alianzas, paz por la fuerza. Ahí ató el alivio iraní al financiamiento de Hamas, Hezbolá y los hutíes. Por eso su papel hoy es difícil: debe respaldar un acuerdo que no parece suyo. Llegó a Emiratos, Kuwait y Bahréin a calmar a unos aliados del Golfo inquietos porque el texto posterga lo nuclear, no resuelve los misiles y deja dudas sobre los proxies. Su astucia política apuesta por reinterpretar el “fin completo de hostilidades” como el día en que Teherán deje de pagar a esas milicias.

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La disputa subyacente es de carácter. Vance apuesta a la eficacia: si el poder real pasa por Irán, se negocia con Irán, y que Israel obedezca el nuevo cálculo de Washington. Rubio, por su parte, defiende la legitimidad: ese cálculo no puede destruir la estructura de aliados que lo sostiene. Vance mira dónde está el poder; Rubio insiste en recordar dónde debería estar.

Debajo late una discusión antigua: orden contra justicia, paz posible contra paz legítima. Vance piensa como arquitecto de una doctrina nueva; Rubio, como canciller de una casa ya incendiada, tratando de que el fuego no alcance a Líbano. Jano, después de todo, no tiene dos caras por capricho: las necesita para gobernar las puertas. Los dos miran hacia 2028..