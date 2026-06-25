Nayarit la levanta

Grata sorpresa se llevó el sector turístico y hotelero de Nayarit, cuando el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, y la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, recorrieron las instalaciones de lo que será la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Tepic-Riviera Nayarit. La obra, que entrará en operación durante el último trimestre de este año, culmina una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos realizada por Aeropuertos Mexicanos, filial de Mota-Engil México que lleva Javier García Bejos.

El proyecto incluye una moderna pista, torre de control y una terminal moderna y funcional de más de 20 mil metros cuadrados. La apuesta responde a la visión de largo plazo sobre el crecimiento acelerado que experimenta la región. Con más de 25 mil habitaciones hoteleras y nuevos desarrollos turísticos en marcha, la Riviera Nayarit prevé duplicar su capacidad de atención y el número de visitantes durante los próximos cinco años.

Ubicado estratégicamente entre Punta Mita y San Blas, el nuevo aeropuerto estará respaldado por una red de vialidades de última generación que permitirá conectar de manera eficiente los principales destinos turísticos del estado. Las rutas hacia Ciudad de México, Tijuana, Los Ángeles, Houston y Calgary representan apenas el inicio de un ambicioso plan de expansión que convertirá a esta terminal en uno de los principales impulsores económicos y turísticos de la región.

De la Espriella, invitación a Salinas Pliego. Con el triunfo oficial de la oposición en Colombia, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, hizo invitación directa a Ricardo Salinas Pliego para que las empresas de Grupo Salinas inviertan —con seguridad jurídica y física— en su país. Una invitación que también llama la atención a otros empresarios y empresarias mexicanos que, a pesar de todos los obstáculos, han mantenido sus negocios funcionando.

Estiraron la liga del registro celular y… Hoy en la conferencia de Palacio Nacional estará José Peña Merino: hará saber la decisión que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) transmitirá a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para que Norma Sola proceda a cancelar 100 millones de “líneas rebeldes” de celular que no se registraron con todo y CURP; o que sí, por lo contrario, como acto benevolente del trono, se aplazará 120 días más el periodo para tal registro.

En cualquiera de los dos casos, presenciaremos un proceso fallido que revela un autoritarismo que a fuerza de amenazas estiró “la liga” al límite, sin analizar siquiera las razones profundas de la desconfianza ciudadana para tal registro y sin darse el tiempo para organizar acciones regulatorias y tecnológicas que realmente sirvan para enfrentar a los extorsionadores y erradicar cualquier viso, control y espionaje político.