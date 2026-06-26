Apareció el desaparecido

Enrique Inzunza, sin ser delincuente, actúa como tal. Y no lo digo al tanteo, es una realidad, porque la verdad el esconderse como lo ha hecho desde que le llegaron los señalamientos en su contra sólo hace pensar eso.

El ahora senador no resulta que apareció a distancia para atender sus actividades legislativas en la Comisión de Justicia (jaja), sí, de Justicia. El querubín se aventó nada más y nada menos que 57 días sin trabajar, sin dar la cara y sin dar declaraciones, que según para no hacer del Senado un circo (que ya es, sólo le hacía falta este malabarista). Total, que como era obvio, no realizó ninguna declaración al respecto de su situación jurídica, ni que estuviera en alguna sesión del Congreso de alguna comisión como Justicia, por ejemplo.

Y hablando de ellos mismos. El día de hoy, Terry Cole, director general de la DEA, anunció que tanto el CDS como el CJNG son objetivos prioritarios para el gobierno de Estados Unidos. Lo que significa que intensificarán su presencia, investigaciones y operativos contra los integrantes de estos grupos criminales. Nos platican que habrá drones, satélites y mucha inteligencia para rastrear, ubicar y dar con los contactos que tienen estos grupos criminales, no sólo en las calles causando terror, también facilitándoles información sensible, lo que apunta directamente a los tentáculos políticos con los que cuentan, por ejemplo, cierto senador que se hizo el desaparecido, y algunos compañeritos más de éste.

Hablando de cosas por el estilo. Hay algunas versiones periodísticas que empiezan a señalar como investigado por el gobierno de Estados Unidos a Rutilio Escandón, quien actualmente es cónsul de México en Miami, y quien también es exsenador, exdiputado y exgobernador de Chiapas… pero también es cuñado de cierto senador que también es supuestamente investigado por el mismo gobierno vecino. Las cosas se complican cada vez más y no es casualidad que todos los investigados giren en torno al grupito del macuspano. Y mientras todo esto pasa, don Rocha Moya, en un ranchito, pasándolo sabroso, capaz y si lo entregaran las cosas irían en otra dirección, quién sabe, eso dicen.

Por cierto, no todos los investigados son del mismo color. Ahí está el caso del gobernador priista de Durango, Esteban Villegas, a quien también los gringos le echaron el ojo y le dijeron “ni vengas, porque aquí no eres bienvenido”. Y es que el gobernador, según se ha dado a conocer, está siendo investigado por sus nexos con grupos crimínales que operan en la región. Han sido muchos los intentos por defenderse, pero son pocos los argumentos que lo logran. Y esto le cayó como cachetada con guante de acero al porrillo de Alejandro Moreno, quien no se llenaba la boca de decirles narcopolíticos a los de enfrente, mientras los que iban en el mismo carro con él están igual o peor.

La última…

También a los del Verde Ecologista los traen en la mira. Y es que según ha trascendido, en México llevan vida medio austera, pero se van al otro lado y se dejan caer, muestran lujos, carros, casas y joyas. Luego se regresan a México y según ellos se ponen a defender a los más pobres. Doble moral le llaman.

… y nos vamos.