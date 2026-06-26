El DOT y el “Susurrador” de la Categoría 1 de Aviación

Ayer jueves se realizó en la CDMX una de las reuniones más importantes entre el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT), que encabeza Sean Duffy, con los funcionarios clave de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jesús Esteva: se revisaron las acciones que México ha tomado para que le sean levantadas las sanciones que hace ya un año le impuso el vecino del norte por violar el Acuerdo Bilateral de Aviación de 2015, así como los resultados de las visitas que los comisarios de la Federal Aviation Administration (FAA) realizaron a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) como preámbulo a una auditoría oficial y la revisión de la Categoría Uno a la autoridad mexicana en la materia.

Los representantes del DOT no parecen tener mucha prisa en levantar las sanciones en represalia que le impusieron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) vetándoles de abrir nuevos vuelos hacia territorio estadounidense. Pero hay indicios preocupantes sobre la eventual degradación —nuevamente— a la Categoría Dos.

El lado tricolor ha actuado con puntería para resolver el entuerto que ocasionó en 2023 el decreto presidencial por el cual se redujeron a 43 las posiciones horarios (slots) y se ordenó llevar todos los vuelos de carga del AICM al AIFA: se modificó la Ley Federal de Aviación Civil, se ampliaron a 46 los slots en el AICM para resarcir a las aerolíneas estadounidenses afectadas con la reducción de esas posiciones-horario y está en proceso para ampliarse a 49; los actuales slots se asignan mediante una plataforma informática binacional para una asignación con criterios técnicos y las aerolíneas cargueras que deseen regresar del AIFA al AICM lo pueden hacer.

En otras palabras, se desarticuló ya el andamiaje con que Andrés Manuel López Obrador impulsó su propia visión de un “Sistema Metropolitano de Aeropuertos”, aunque ello implicara romper el Acuerdo Bilateral de 2015. Sin embargo, no está claro si las sanciones de 2025 serán levantadas o incluso recrudecidas con una degradación de categoría como se anticipó en este espacio.

Técnicamente ya se resarció —o está en vías de serlo— ese entuerto creado por el tabasqueño. La razón, obviamente, es de carácter política. El reciente libro del exembajador Ken Salazar señala la presión de parte del Gobierno mexicano para que Joe Biden aterrizara en el AIFA (y no en el AICM) en su visita oficial a México, precisamente antes del decreto obradorista.

Si bien han cambiado muchos funcionarios estadounidenses con la llegada de la administración Trump, nos dicen que no habría escapado a los oídos del actual presidente estadounidense una frase que López Obrador espetó a Pete Buttigieg, titular del DOT con Biden: con un traductor le dijo, palabras más o palabras menos, que “dígale a su jefe que la aviación de México puede crecer sin necesidad de Categoría Uno”.

Es decir, una balandronada que dócilmente acató la administración Biden, pues en septiembre de 2023 se acreditó que la AFAC recuperaba la Categoría Uno. Sin embargo, las cosas ahora son muy diferentes: el DOT no procesó el desplante mexicano que ahora es otra de las herramientas de presión en un entorno más amplio… el de las exigencias de extradición a Estados Unidos de políticos mexicanos —una larga lista— acusados de vínculos con cárteles narcoterrotistas.

Morena vs. la libertad. La mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial avaló el miércoles pasado que la imagen de un ciudadano sin cargo público ni militancia partidista, la de Ricardo Salinas Pliego, sea utilizada en las campañas del partido oficial Movimiento Regeneración Nacional (Morena), contraviniendo el criterio que ese mismo Tribunal estableció en 2015 para que ningún partido político use la imagen de persona privada alguna: para la mayoría de dichos jueces que encabeza Gilberto Bátiz, las opiniones críticas y los informadores incómodos merecen hostigamiento y difamación.

Es público que el presidente de Grupo Salinas tomó distancia de López Obrador antes de que éste terminara su mandato e hiciera públicas sus críticas, lo que derivó en una constante persecución fiscal que apenas culminó en un convenio para saldar menos de la mitad de lo reclamado oficialmente; no obstante, Salinas Pliego mantuvo, con TV Azteca, un trabajo periodístico independiente y crítico que ha incomodado.

Por ello, salvo argumentación del magistrado Reyes Rodríguez que demostró legalmente que el promocional de Morena viola los derechos civiles de Salinas Pliego, los demás integrantes del TEPJF aprobaron el escarnio público de un empresario y ciudadano sólo por pensar y opinar diferente al establishment guinda.

Y sí, con esto se evidencia que al partido ahora a cargo de Ariadna Montiel, estructural e ideológicamente le molestan los derechos civiles.

Una para los scooters…, pero. Veamos las cosas en pesos y centavos en cuanto a la movilidad de personas en la CDMX: los servicios de aplicación implican un costo promedio de 30 pesos por tan sólo 3 kilómetros conforme datos de la Secretaría de Movilidad, a cargo de Héctor Ulises Nieto; en tanto los scooters cobran 3 pesos por cada minuto de uso, y el sistema Ecobici permite viajes ilimitados de 45 minutos durante 24 horas por 130 pesos o uso de 90 minutos diariamente por todo un año por menos de mil pesos.

Pero en bicis y “patines eléctricos”, el viajero en sí mismo es la carrocería ante microbuses, tráileres, motociclistas, automovilistas frenéticos y ya no se digan baches e inundaciones.