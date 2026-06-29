ANEI alerta de fusión Viva-Volaris

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Mientras la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA), a cargo de Andrea Marván, revisa la solicitud de fusión que en diciembre pasado presentó Viva Aerobús, de Roberto Alcántara, junto con Volaris, que comanda Enrique Beltranena, la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI), que encabeza Fernando Luna llamó fuertemente la atención al señalar que ello sería la mayor concentración en la aviación mexicana en décadas “y amenaza la competencia que mantiene bajas las tarifas y opciones para los pasajeros”.

La ANEI apunta que lejos de lograr economías de escala, ambas aerolíneas usan flotas homogéneas y contratos a largo plazo, limitando las eficiencias reales, al tiempo de diluir la rivalidad y con ella la presión para bajar precios al concentrar 70% del mercado total…; en tanto que coinciden en 76 rutas, siendo los únicos operadores sin escala en 60% de ellas, estando 87% de esas rutas fuera de la CDMX.

A la fecha no hay pronunciamiento oficial de la CNA, a la que la asociación llama a que proteja, efectivamente la competencia mediante condiciones y remedios estructurales, y recordando que en Estados Unidos se protegió el low-cost impidiendo la fusión JetBlue Spirit.

Todos atentos.

El Mundial y las batallas del AIFA. A través de los 4 años que lleva de actividad, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha encontrado y desarrollado sus nichos de mercado en la zona noreste y noroeste del Valle de México, especialmente en rutas nacionales incluyendo aquellas que no son cubiertas desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); sin embargo, a pesar de ser temporada de verano y vivirse la fiebre del Mundial 2026, la terminal, que dirige el General Isidoro Pastor, perdió 17,359 pasajeros en los primeros 24 días de junio 2026 respecto al mismo lapso de junio de 2025.

Una caída en términos porcentuales de 4.05% que resulta contradictoria con la expectativa fincada en el torneo futbolístico para que millones de visitantes arribaran —internacionales y nacionales— al Valle de México para encaminarse al Estadio Banorte. También resulta contradictoria con la estacionalidad propia de las vacaciones de medio año.

La caída de pasajeros está relacionada en primera instancia con la falta de vuelos hacia Estados Unidos. Las sanciones en contra del AIFA y el AICM que hace un año impuso el Departamento de Transporte (DOT) afectan al aeropuerto instalado en el Estado de México por impedir que se agreguen nuevos itinerarios y rutas; la medida aplicada por la entidad, a cargo de Sean Duffy, es represalia por la violación al Convenio Bilateral 2015 que mediante un decreto emitió en 2023 Andrés Manuel López.

Aunque las violaciones de ese decreto han sido subsanadas en su totalidad en 2026 (se asignaron slots en el AICM a las aerolíneas comerciales afectadas y se permitió el arribo nuevamente de aviones cargueros), las sanciones del DOT persisten.

Las cifras preliminares del AIFA es que entre el primero al 24 de este junio atendió 17,117 pasajeros promedio diario, número inferior a los 21,625 viajeros promedio de mayo pasado o los 21,302 pasajeros diarios promedio de abril y durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.

Otro factor que impacta es la caída de viajeros nacionales hacia Cancún (Grupo Asur, que dirige Adolfo Castro, registró una baja acumulada de 6% de pasajeros mexicanos en los primeros 5 meses de 2026), así como hacia el de Tulum que dirigido por el General Diego Campillo vio caer en 25% los viajeros nacionales y casi 34% en total.

Las instalaciones del AIFA son modernas y cómodas (no es un galpón como algunos creen sin haberlo visitado siquiera) su operación aérea es segura; los problemas de conectividad terrestre se han ido atendiendo con ampliaciones de viaductos y tramos carreteros, al tiempo que se programan mejoras sustantivas en la ruta de tren hacia Buenavista.

De hecho, aún con las sanciones del DOT y la crisis de la Riviera Maya a cuestas, el aeropuerto adscrito a la Secretaría de la Defensa logró elevar en 5.19% el número de pasajeros acumulados entre el primero de enero al 24 de junio pasado al dar servicio a 3 millones 429,107 viajeros.

Resolver el diferendo aéreo con Estados Unidos y hacer frente a la crisis en Quintana Roo son de relevancia nacional.

Marín-Villegas: regenerar Quintana Roo. Es probable que la joya turística de México, la Riviera Maya, caiga en recesión profunda por la contracción económica de hasta 10% este año con todas las consecuencias en empleo, calidad de vida e inseguridad que ello significa.

“Ya nos lo acabamos” se le escucha decir a los lugareños que padecen deterioro de los servicios básicos, como agua, alcantarillado y recolección de basura; la cancelación de casi 50% de las reservas de hotel en Playa del Carmen por la incontenible plaga de sargazo es la expresión de una ruina económica provocada por años de sobreexplotación de recursos y contaminación, abuso inmobiliario, crecimiento del crimen organizado, a la par del desorden urbano y negligencia gubernamental…, factores ligados entre sí por la corrupción.

Ésa es la situación de una entidad que dio cobijo a cientos de miles de migrantes que buscaron ahí prosperar y construir un mejor horizonte para sus familias. Enderezar la situación, colocar las bases para reencaminar el desarrollo hacia la sostenibilidad son los ánimos que llevó a Rafael Marín Mollinedo a inscribirse como precandidato como gobernador de Quintana Roo.

El mismo ánimo que también acompaña a la diputada Marybel Villegas Canché para figurar en la encuesta que Morena hará en la entidad para definir a sus candidaturas hacia la gubernatura y alcaldías.

Marín y Villegas son personajes con arraigo y apreciados por su base de militantes que ven en ellos no un eslogan o membretes, sino aquellos que pueden empezar a enderezar el rumbo.